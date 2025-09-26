TPHCM: Biệt phái cán bộ sở, ngành về cấp xã để phục vụ người dân tốt hơn

ĐBQH Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, chia sẻ, thành phố biệt phái cán bộ sở, ngành về cấp xã “cầm tay chỉ việc” để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân.

Ngày 26-9, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 4, đoàn ĐBQH TPHCM, tiếp xúc cử tri các phường: An Phú Đông, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An.

Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tổ ĐBQH số 4 gồm các đại biểu (ĐB): Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều ý kiến, phản ánh liên quan đến quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh trang đô thị, kiên cố hóa kênh rạch, mua bán nhà vi bằng, lừa đảo qua mạng.

Cử tri nêu ý kiến

Cử tri Nguyễn Văn Mười (phường Trung Mỹ Tây) cho rằng, sau sắp xếp, các phường có quy mô, dân số lớn là thách thức với chính quyền cấp xã. Cử tri kiến nghị thành phố tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trao đổi với cử tri, ĐB Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ, sau gần 3 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM đã nỗ lực để không gián đoạn công việc của người dân. Đến nay, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại thành phố vận hành cơ bản thông suốt.

ĐB Văn Thị Bạch Tuyết trao đổi cùng cử tri tại buổi tiếp xúc

ĐB Văn Thị Bạch Tuyết thông tin thêm, thời gian qua, Thành ủy, UBND TPHCM liên tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức. Thành phố cũng biệt phái cán bộ sở, ngành về cấp xã “cầm tay chỉ việc” để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân.

ĐB ghi nhận sự hỗ trợ, tiếp sức lớn từ cử tri sinh hoạt ở khu phố, ấp, các đoàn thể, góp phần giúp cấp ủy chính quyền địa phương vận hành hiệu quả. Thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp để hoạt động của cấp xã đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ĐB Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các địa phương rà soát, giải quyết. Trong đó, rà soát báo cáo UBND TPHCM chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án; đề xuất sửa chữa các tuyến đường xuống cấp, ảnh hưởng đến đi lại của người dân.

ĐB Trần Hoàng Ngân trao đổi thông tin tại buổi tiếp xúc

Bên cạnh đó, rà soát quỹ đất quy hoạch dành cho giáo dục để kiến nghị thành phố có thêm dự án xây dựng trường, tăng phòng học phục vụ nhu cầu của người dân.

Các xã cũng cần rà soát kiến nghị đặt tên đường, xử lý hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, hướng dẫn người dân mua nhà ở xã hội, phối hợp sở, ngành giải quyết vướng mắc liên quan các dự án.

