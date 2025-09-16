Cà Mau dự kiến chi hơn 43 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ về công tác tại trung tâm hành chính cấp xã

Ngày 16-9, UBND tỉnh Cà Mau có tờ trình gửi HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại trung tâm hành chính cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Dự kiến kỳ hợp tới, HĐND tỉnh Cà Mau sẽ xem xét, thông qua nghị quyết hỗ trợ cán bộ công tác tại trung tâm hành chính cấp xã

Theo đề xuất, người có khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc từ 15km trở lên sẽ được hỗ trợ:

- Chi phí đi lại 480.000 đồng/người/tháng;

- Chi phí thuê nhà 840.000 đồng/người/tháng;

- Chi phí sinh hoạt 500.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức hỗ trợ là 1,82 triệu đồng/người/tháng.

Đối với người có khoảng cách dưới 15km: chỉ hỗ trợ chi phí sinh hoạt 500.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ từ 1-7-2025 đến 31-12-2025.

Dự kiến có khoảng 5.900 người được hưởng chính sách, với tổng kinh phí hơn 43 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, việc sắp xếp lại tổ chức hành chính cấp xã khiến nhiều cán bộ phải thay đổi nơi làm việc, trong khi thu nhập còn thấp, nên cần chính sách hỗ trợ kịp thời để ổn định đời sống và yên tâm công tác.

Trước đó, HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 1/2025/NQ-HĐND ngày 1-7-2025, hỗ trợ 2,22 triệu đồng/người/tháng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ tỉnh Bạc Liêu đến Cà Mau làm việc do sáp nhập tỉnh.

TẤN THÁI