Phùng Khánh Linh công bố ra mắt album “Giữa một vạn người”

Ca sĩ Phùng Khánh Linh bất ngờ trình làng ca khúc mới Tâm sự với đêm một mình trong chuỗi solo tour Off the record của cô. Đây là ca khúc thứ tư trong album phòng thu sắp ra mắt mang tên Giữa một vạn người.

Phùng Khánh Linh ra mắt ca khúc mới

Ca khúc mới ra mắt tối qua do chính Phùng Khánh Linh sáng tác, đồng sản xuất bởi Carson Hogan (thành viên ban nhạc indie rock - The Wildlife) và Blossom. Bài hát là bản tự sự lặng lẽ, tái hiện những khoảnh khắc khi người nghệ sĩ trò chuyện với chính mình về những điều chưa nói trong cuộc sống.

Khác với các chiến lược quảng bá trước đây, ca khúc mới được phát hành bất ngờ tại đêm diễn solo tour Off the record của Phùng Khánh Linh nhằm tăng cường kết nối trực tiếp giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Khán giả tại đêm diễn là những người đầu tiên nghe, cảm nhận ca khúc mới.

Tại Off the record, cộng đồng người hâm mộ của Phùng Khánh Linh có một đêm ngập tràn hứng khởi khi nghe ca khúc mới và hòa vào những bản hit đậm dấu ấn của Phùng Khánh Linh như: Căn gác mùa hè, Cô gái nhân ái, Sao anh không hiểu, Gói tình em rồi về, Sài Gòn ôm lấy em, Hôm nay tôi buồn…

Solo tour Off the record thu hút đông đảo khán giả trẻ

Phùng Khánh Linh cho hay lịch solo tour Off the record sắp tới sẽ diễn ra ở Hà Nội vào ngày 20-9. Nữ ca sĩ thông tin thêm, album Giữa một vạn người dự kiến phát hành vào tháng 10 tới đây.

Cô nói: “Từ khi bắt đầu làm album đầu tiên Yesteryear, tôi và team sản xuất âm nhạc tự nhủ rằng 2 năm sẽ ra một album dành tặng khán giả. Thế là lần lượt Yesteryear và Citopia đã ra đời theo kế hoạch đó. Nhưng đến album thứ ba Giữa một vạn người thì chúng tôi thực hiện hơi lâu hơn một chút bởi tôi nghĩ mình cần phải có một quá trình trưởng thành hơn, đào sâu hơn vào trong tâm hồn chính mình".

TIỂU TÂN - THỦY TIÊN