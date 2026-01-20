Phường An Đông vinh danh các HLV và VĐV xuất sắc tại SEA Games 33

UBND phường An Đông, TPHCM vừa tổ chức lễ biểu dương và khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích nổi bật tại SEA Games 33.

Phường An Đông khen thưởng các HLV của đội tuyển Teqball Việt Nam dự SEA Games 33

Sự kiện còn là lời tri ân sâu sắc dành cho những gương mặt đã cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của thể thao Việt Nam.

UBND phường An Đông đã trao phần thưởng với tổng kinh phí 48 triệu đồng cho 2 huấn luyện viên và 9 vận động viên, ghi nhận quá trình rèn luyện bền bỉ, ý chí kiên cường và tinh thần thi đấu hết mình của các huấn luyện viên, vận động viên.

Phường An Đông khen thưởng các VĐV trên địa bàn có thành tích xuất sắc trong thi đấu, tập luyện phường

Những thành tích từ đấu trường SEA Games 33 là minh chứng cho sự trưởng thành của phong trào thể dục thể thao địa phương.

Buổi lễ không chỉ tôn vinh, mà còn là nguồn động viên mạnh mẽ, tiếp thêm động lực để các huấn luyện viên và vận động viên tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho thể thao trong thời gian tới.

NGUYỄN ANH