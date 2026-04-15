Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Phường An Hội Tây đẩy nhanh tiến độ 2 trường học trọng điểm

SGGPO

Ngày 15-4, Đoàn khảo sát của Đảng ủy, HĐND, UBND phường An Hội Tây (TPHCM) do ông Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, dẫn đầu đã kiểm tra tiến độ thi công 2 công trình trường học trọng điểm trên địa bàn.

Đoàn khảo sát của Đảng ủy - HĐND - UBND phường An Hội Tây, kiểm tra tiến độ thi công 2 công trình trường học trọng điểm trên địa bàn
Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của chủ đầu tư, các công trình đang được triển khai đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2026. Đơn vị thi công kiến nghị sớm thành lập ban giám hiệu để tham gia góp ý thiết kế, nội thất và phối hợp triển khai.

Đoàn khảo sát trao đổi với chủ đầu tư tại công trường thi công

Kết luận buổi khảo sát, ông Trần Đoàn Trung yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn lao động, hoàn thành đúng kế hoạch; đồng thời chủ động xây dựng phương án vận hành, khai thác cơ sở vật chất hiệu quả, hướng đến mục tiêu tuyển sinh năm học 2027-2028.

Ông Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Tây phát biểu chỉ đạo tại cuộc khảo sát

Phường An Hội Tây cũng giao các bộ phận liên quan tham mưu đầu tư trang thiết bị đạt chuẩn, xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy đồng bộ, chú trọng mảng xanh và cảnh quan sư phạm. Việc đặt tên trường sẽ được lấy ý kiến Sở Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm phù hợp quy định.

ĐÌNH DƯ

Từ khóa

TPHCM phường An Hội Tây công trình trường học kiểm tra thực tế đẩy nhanh tiến độ bảo đảm an toàn lao động hoàn thành đúng kế hoạch

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn