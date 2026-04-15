Phường An Hội Tây đẩy nhanh tiến độ 2 trường học trọng điểm

Ngày 15-4, Đoàn khảo sát của Đảng ủy, HĐND, UBND phường An Hội Tây (TPHCM) do ông Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, dẫn đầu đã kiểm tra tiến độ thi công 2 công trình trường học trọng điểm trên địa bàn.

Đoàn khảo sát của Đảng ủy - HĐND - UBND phường An Hội Tây, kiểm tra tiến độ thi công 2 công trình trường học trọng điểm trên địa bàn

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của chủ đầu tư, các công trình đang được triển khai đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2026. Đơn vị thi công kiến nghị sớm thành lập ban giám hiệu để tham gia góp ý thiết kế, nội thất và phối hợp triển khai.

Đoàn khảo sát trao đổi với chủ đầu tư tại công trường thi công

Kết luận buổi khảo sát, ông Trần Đoàn Trung yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn lao động, hoàn thành đúng kế hoạch; đồng thời chủ động xây dựng phương án vận hành, khai thác cơ sở vật chất hiệu quả, hướng đến mục tiêu tuyển sinh năm học 2027-2028.

Ông Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Tây phát biểu chỉ đạo tại cuộc khảo sát

Phường An Hội Tây cũng giao các bộ phận liên quan tham mưu đầu tư trang thiết bị đạt chuẩn, xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy đồng bộ, chú trọng mảng xanh và cảnh quan sư phạm. Việc đặt tên trường sẽ được lấy ý kiến Sở Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm phù hợp quy định.

ĐÌNH DƯ