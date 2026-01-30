Phường Vũng Tàu: Tặng 125 phần quà tết đến người dân khó khăn

Chiều 30-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức chương trình trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Phường Vũng Tàu chăm lo tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu đã trao 125 phần quà, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước ngọt, bánh…

Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường vận động từ các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu trao quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: QUANG VŨ

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu cũng tiếp nhận ủng hộ của Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) 1.000kg gạo, ngân hàng Agribank Chi nhánh Vũng Tàu 80 triệu đồng, để chăm lo tết cho người dân.

* Trước đó, chiều 29-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu phối hợp chùa Linh Sơn Cổ Tự tổ chức bàn giao nhà sửa chữa cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gồm bà Lê Xuân Hà (19/19 Đồ Chiểu) và bà Dương Thị Ngọc Mai (132/13A Lý Thường Kiệt).

Tổng số tiền sửa chữa 2 căn nhà này là 50 triệu đồng, do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu vận động nhà chùa Linh Sơn Cổ tự và nhà hảo tâm ủng hộ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu và đại diện chùa Linh Sơn Cổ Tự tổ chức bàn giao nhà sửa chữa cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QUANG VŨ

QUANG VŨ