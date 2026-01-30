Phường Tân Định: Đưa nhịp sống địa phương lên TikTok, YouTube

Sáng 30-1, Đảng ủy phường Tân Định (TPHCM) ra mắt các kênh thông tin trên nền tảng mạng xã hội, nhằm tăng cường tương tác và đưa tiếng nói của chính quyền đến gần hơn với người dân.

Cụ thể, phường ra mắt kênh “Tân Định - Sức sống mới” trên YouTube và TikTok, truyền tải sinh động, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật và hoạt động điều hành của địa phương.

Thông qua các kênh này, phường hướng đến tăng tính công khai, minh bạch, tạo cầu nối gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và nhân dân; đồng thời kỳ vọng thu hút sự quan tâm của người dân, nhất là đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên và công dân trẻ - nhóm thường xuyên tương tác trên mạng xã hội.

Các đại biểu tham dự chương trình lễ ra mắt

Hệ thống kênh thông tin được xây dựng với 6 chuyên mục định kỳ, gồm:

- “Nhịp sống Tân Định và Du lịch Tân Định” phản ánh đời sống văn hóa, xã hội và quảng bá hình ảnh địa phương;

- “Chung một tấm lòng” tôn vinh gương người tốt, việc tốt, mô hình hiệu quả;

-“Dân vận khéo và Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” chuyển tải văn bản chính trị theo cách sinh động;

- “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Cùng ngày, phường tổng kết Hội thi “Ngày hội dân chủ” tìm hiểu về Luật Bầu cử, thu hút hơn 5.300 lượt dự thi trực tuyến ngay từ vòng đầu. Các đội thi “mềm hóa” quy định pháp luật thành tiểu phẩm, hò, vè và ca khúc, giúp người dân dễ tiếp cận, ghi nhớ.

* Dịp này, phường cũng trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 đến 26 đảng viên (từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng), nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh cho biết, đây là sự ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ của các đồng chí đảng viên.

MẠNH THẮNG