Xã Hòa Hội kiên quyết dẹp chợ tự phát

Ngày 30-1, lãnh đạo xã Hòa Hội (TPHCM) cho biết, từ ngày 27-1 đến nay, xã thường xuyên ra quân, kiểm tra, xử lý các trường hợp họp chợ, lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán dọc tuyến Tỉnh lộ 328 thuộc xã.

Lực lượng chức năng xã Hòa Hội tuyên truyền vận động nhân dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: HÒA HỘI

Tại các buổi ra quân, lực lượng chức năng kiểm tra thực tế, tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu các chủ cơ sở ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không họp chợ sai quy định; vận động tiểu thương chấp hành nghiêm chủ trương của địa phương, tự giác di dời vào khu vực buôn bán được quy hoạch.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Hội khẳng định, việc chấn chỉnh tình trạng chợ tự phát là chủ trương xuyên suốt, được thực hiện thường xuyên, liên tục, không có vùng cấm, ngoại lệ.

Địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm trường hợp cố tình tái vi phạm, nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý trật tự đô thị trước Tết Nguyên đán 2026 và duy trì thường xuyên sau này.

Qua đó góp phần bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho địa phương.

Lực lượng chức năng xã Hòa Hội yêu cầu hộ kinh doanh, buôn bán ký cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường, không buôn bán họp chợ tự phát. Ảnh: HÒA HỘI

Thời gian qua, tình trạng họp chợ tự phát, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn xã Hòa Hội diễn ra phức tạp, kéo dài tại nhiều tuyến đường, đặc biệt là dọc tuyến Tỉnh lộ 328.

Thực trạng này không chỉ gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, ô nhiễm môi trường, không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và phòng cháy, chữa cháy.

