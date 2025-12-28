Đêm hội văn hóa và an sinh: lan tỏa chăm lo cho công nhân lao động

Ngày 28-12, nhiều phường, xã tại TPHCM tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật cuối năm cho người dân và công nhân lao động, kết hợp các hoạt động an sinh xã hội.

Tối 28-12, tại Nhà hát Mỹ Phước, phường Bến Cát (TPHCM), Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA) phối hợp cùng UBND phường Bến Cát tổ chức chương trình “Đêm hội văn hóa” chào đón năm mới 2026

Xuyên suốt chương trình, sân khấu Nhà hát Mỹ Phước với các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, hát về mùa xuân đem lại không khí vui tươi, rộn ràng.

Đại diện Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, LĐLĐ Thành phố tham dự chương trình

Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo phường Bến Cát cùng các đơn vị, doanh nghiệp

Chị Lưu Thúy Em, sinh năm 1990, quê Bạc Liêu, công nhân KCN Mỹ Phước 2 chia sẻ, đối với những người con xa quê, đây không chỉ là một buổi xem văn nghệ đơn thuần, mà còn là dịp để các công nhân lao động gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc sau một tuần làm việc bận rộn.

Chương trình đã trở thành “một bữa tiệc tinh thần” đầy cảm xúc cho hàng trăm công nhân

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình

Cùng chung cảm xúc, anh Nguyễn Quốc Việt, quê Cà Mau cho biết, anh đến làm việc tại KCN Mỹ Phước 2 được 19 năm qua. Chương trình thật sự có ý nghĩa cho những công nhân xa quê.

700 phần quà tặng cho công nhân lao động xa quê trên địa bàn phường Bến Cát

Tại sự kiện, Ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, công nhân lao động hào hứng tham gia các trò chơi rút thăm trúng thưởng với những phần thưởng thiết thực trong sinh hoạt gia đình.

Đồng chí Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết chương trình “Đêm hội văn hóa” là cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và người lao động, khẳng định cam kết của thành phố trong việc đồng hành, chăm lo lực lượng lao động. Chương trình lan tỏa giá trị nhân văn, tạo động lực để đội ngũ công nhân lao động yên tâm lao động, đón năm mới an vui.

* Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Giáo tổ chức chương trình văn nghệ, trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Giáo trao tổng số 129 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình văn nghệ được lồng ghép trao 129 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 145 triệu đồng.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 145 triệu đồng

Cũng trong tối 28-12, tại Trung tâm Mua sắm Sora Garden SC (phường Bình Dương), chương trình Múa rối dân gian Việt Nam do phường Bình Dương tổ chức với chủ đề “Bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa” đã thu hút hàng trăm người dân, công nhân lao động đang sinh sống và làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Chương trình Múa rối dân gian Việt Nam thu hút người dân tới thưởng thức

Khán giả thích thú xem các tiết mục múa rối đậm chất dân gian

Đại diện lãnh đạo phường Bình Dương cho biết, chương trình được tổ chức liên tục 2 tuần tại Nhà ở xã hội Hòa Lợi và Trung tâm Mua sắm Sora Garden SC nhằm tạo sân chơi văn hóa bổ ích, đồng thời gắn kết công nhân lao động với đời sống văn hóa tinh thần tại địa phương.

Các em thiếu nhi thích thú với các tiết mục múa rối đậm chất văn hóa dân gian

Nhiều khán giả thích thú khi lần đầu tiên được xem múa rối

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương đã tổ chức chương trình văn nghệ “Xuân gắn kết – Tết sẻ chia” tại Trung tâm Mua sắm Sora Gardens SC.

Chương trình văn nghệ chào mừng năm mới 2026 do phường Bình Dương tổ chức

Lồng ghép với chương trình văn nghệ, Ban tổ chức tiếp nhận sự đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân với tổng số tiền hơn 37 triệu đồng, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đầy đủ và nghĩa tình.

Lồng ghép trong chương trình văn nghệ là phần quyên góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo

TÂM TRANG - MINH DUY