Phường Bến Thành tăng cường đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng

Những tháng cuối năm, phường Bến Thành (TPHCM) tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh; tăng cường thực hiện đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng…

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga phát biểu tại hội nghị

Ngày 30-9, Đảng ủy phường Bến Thành tổ chức hội nghị công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; sơ kết công tác quý 3-2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025; triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga cho biết, trong quý 3-2025, phường triển khai kịp thời, đồng bộ, khá toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Phường đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”; qua đó, đã đạt được một số kết quả tích cực.

Quang cảnh hội nghị

Những tháng cuối năm, phường tập trung triển khai các giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2025. Phường cũng ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình; kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống hàng gian hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn phường. Cùng với đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh; tăng cường thực hiện đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng…

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga trao khen thưởng đến các tập thể Hội nghị đã trao quyết định bổ sung một đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy phường và một đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dịp này, lãnh đạo phường Bến Thành trao khen thưởng cho 7 tập thể 20 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong công tác chuẩn bị, phục vụ và tổ chức Đại hội đại biểu phường Bến Thành lần thứ I.

NGÔ BÌNH