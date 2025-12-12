Phường Bình Hưng Hòa thực hiện 11 dự án trường học và công viên

Phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) có 12 dự án được đầu tư với số vốn hơn 1.000 tỷ đồng (giải ngân vốn đạt 91,5%), trong đó có 10 dự án là xây dựng trường học và 1 dự án đầu tư công viên, cây xanh.

Ngày 12-12, Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) tổ chức hội nghị (mở rộng) lần thứ 5 - Khóa I nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trên địa bàn phường hiện có 12 dự án được đầu tư với số vốn hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án là xây dựng trường học và 1 dự án công viên, cây xanh. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là hơn 964 tỷ đồng, đạt hơn 91,5%. Theo kế hoạch năm 2026, phường phấn đấu đưa vào sử dụng 2 trường học.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa

Cùng với đó, phường đang đẩy nhanh tiến độ dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Đây là dự án có quy mô hơn 53,6 ha, được chia làm 3 giai đoạn.

Năm 2026, phường cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại dọc theo các trục đường lớn, trong đó tận dụng tốt hiệu quả mang lại từ dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên để hình thành khu vực kinh doanh, dịch vụ thương mại, phát triển mô hình kinh tế đêm, dịch vụ văn hóa dọc theo tuyến kênh này.

Năm 2026, phường Bình Hưng Hòa Đồng sẽ đẩy mạnh phong trào “Chung tay xây dựng phường Bình Hưng Hòa xanh”; đồng thời cũng tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người dân phường Bình Hưng Hòa không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường”.

VĂN MINH