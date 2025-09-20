Xã hội

Môi trường

Chung tay xây dựng phường Bình Hưng Hòa xanh

SGGPO

Ngày 20-9, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) tổ chức lễ phát động phong trào “Chung tay xây dựng phường Bình Hưng Hòa xanh, giai đoạn 2025-2030”.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng thời hưởng ứng các chủ trương, phong trào lớn của TPHCM về xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh, nghĩa tình.

9c462eb476c3fc9da5d2.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Việt Quế Sơn cùng đội ngũ cán bộ phường phát động phong trào

Phường Bình Hưng Hòa là phường đông dân với hơn 180.000 dân sinh sống, học tập và làm việc. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, phường đang đối diện nhiều thách thức như môi trường đô thị còn bất cập, tình trạng rác thải, ô nhiễm kênh rạch, tiếng ồn, quảng cáo rao vặt trái phép, ý thức chấp hành pháp luật về vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân chưa cao.

4081170110808154746(1).jpg
Phường phát động phong trào “Chung tay xây dựng phường Bình Hưng Hòa xanh, giai đoạn 2025-2030”

Trước thực tế đó, lãnh đạo phường Bình Hưng Hòa cho biết, việc triển khai phong trào “Chung tay xây dựng phường Bình Hưng Hòa xanh” là rất cần thiết, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Phong trào được phát động nhằm góp phần xây dựng phường Bình Hưng Hòa trở thành địa bàn có chất lượng sống tốt, môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn, gắn với việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Để phong trào đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả và bền vững, lãnh đạo phường Bình Hưng Hòa kêu gọi toàn hệ thống chính trị và nhân dân phường cùng nhau thực hiện 6 việc cụ thể, thiết thực: Bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn; không xả rác, nước thải xuống đường phố, kênh rạch; giữ gìn vệ sinh trước nhà, hẻm phố, nơi mình sinh sống; không treo dán quảng cáo, rao vặt sai quy định; không gây tiếng ồn, không lấn chiếm lòng lề đường; tích cực tham gia ngày chủ nhật xanh, trồng cây xanh, vận động gia đình, bạn bè, hàng xóm cùng hưởng ứng.

Tin liên quan
VĂN MINH

Từ khóa

Bình Hưng Hòa Văn hóa Hồ Chí Minh Ý nghĩa chính trị Tiếng ồn Đông dân Nghĩa tình Phong trào Hưởng ứng Phát động

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn