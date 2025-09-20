Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng thời hưởng ứng các chủ trương, phong trào lớn của TPHCM về xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Việt Quế Sơn cùng đội ngũ cán bộ phường phát động phong trào

Phường Bình Hưng Hòa là phường đông dân với hơn 180.000 dân sinh sống, học tập và làm việc. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, phường đang đối diện nhiều thách thức như môi trường đô thị còn bất cập, tình trạng rác thải, ô nhiễm kênh rạch, tiếng ồn, quảng cáo rao vặt trái phép, ý thức chấp hành pháp luật về vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân chưa cao.

Phường phát động phong trào “Chung tay xây dựng phường Bình Hưng Hòa xanh, giai đoạn 2025-2030”

Trước thực tế đó, lãnh đạo phường Bình Hưng Hòa cho biết, việc triển khai phong trào “Chung tay xây dựng phường Bình Hưng Hòa xanh” là rất cần thiết, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Phong trào được phát động nhằm góp phần xây dựng phường Bình Hưng Hòa trở thành địa bàn có chất lượng sống tốt, môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn, gắn với việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Để phong trào đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả và bền vững, lãnh đạo phường Bình Hưng Hòa kêu gọi toàn hệ thống chính trị và nhân dân phường cùng nhau thực hiện 6 việc cụ thể, thiết thực: Bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn; không xả rác, nước thải xuống đường phố, kênh rạch; giữ gìn vệ sinh trước nhà, hẻm phố, nơi mình sinh sống; không treo dán quảng cáo, rao vặt sai quy định; không gây tiếng ồn, không lấn chiếm lòng lề đường; tích cực tham gia ngày chủ nhật xanh, trồng cây xanh, vận động gia đình, bạn bè, hàng xóm cùng hưởng ứng.

VĂN MINH