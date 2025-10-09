Phường Dĩ An (TPHCM): Ra mắt mô hình “Hạt gạo trao đi - Xanh đẹp phố phường”

Khi tham gia mô hình, hàng tháng mỗi thành viên sẽ được địa phương hỗ trợ 10kg gạo từ nguồn xã hội hóa. Sáng 9-10, hơn 100 thành viên đầu tiên đã được nhận gạo và hứa “chung tay làm đẹp phố phường”.

Ngày 9-10, phường Dĩ An (TPHCM) triển khai thực hiện Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - Văn minh trên địa bàn phường giai đoạn 2025-2030”, gắn với ra mắt mô hình “Hạt gạo trao đi - Xanh đẹp phố phường”. Đây là hoạt động nhằm hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Võ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dĩ An, trao quà cho các thành viên Tổ tự quản mô hình “Hạt gạo trao đi - Xanh đẹp phố phường”

Đồng chí Võ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dĩ An, cho biết Dĩ An là phường đông dân nhất TPHCM, với 234.000 người. Ở phường cũng có hàng chục ngàn công nhân, người lao động, tiểu thương, người dân đến sinh sống và lập nghiệp.

Bên cạnh những đổi thay tích cực, vẫn còn một số tồn tại như tình trạng xả rác bừa bãi hoặc lấn chiếm lòng lề đường...

Lãnh đạo địa phương trao quyết định thành lập các Tổ tự quản mô hình “Hạt gạo trao đi - Xanh đẹp phố phường”

Lãnh đạo địa phương kỳ vọng mô hình “Hạt gạo trao đi - Xanh đẹp phố phường”, với thành viên là những người bán vé số dạo, buôn bán nhỏ, người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn sẽ trở thành những hạt nhân tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và trực tiếp tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan khu phố, tuyến đường, khu trọ ở địa phương.

Đông đảo người dân tham gia ra mắt mô hình vào sáng 9-10

Hiện 19 khu phố trên địa bàn phường Dĩ An đã thành lập mô hình “Hạt gạo trao đi – Xanh đẹp phố phường”. Mỗi tháng, các thành viên sẽ được nhận hỗ trợ 10 kg gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết do địa phương vận động từ nguồn xã hội hóa.

Người dân phấn khởi khi tham gia mô hình và được nhận quà

Theo đồng chí Võ Văn Hồng, thời gian tới địa phương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng, huy động các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành cùng địa phương trong bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Linh hoạt, sáng tạo trong triển khai - chuyển đổi phế liệu, rác thải thành gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ người yếu thế - những thành viên tích cực của các tổ tự quản. “Nếu mỗi tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay, thì mô hình “Hạt gạo trao đi - Xanh đẹp phố phường” sẽ trở thành biểu tượng của đoàn kết, sẻ chia và nghĩa tình Dĩ An”, đồng chí Võ Văn Hồng nhận xét.

