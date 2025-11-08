Phường Diên Hồng (TPHCM): Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật

Ngày 8-11, phường Diên Hồng (TPHCM) tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 (ngày 9-11).

Người dân đến liên hệ tư vấn pháp luật tại điểm tư vấn pháp luật miễn phí trên địa bàn phường Diên Hồng

Cụ thể, phường Diên Hồng ra mắt 3 điểm tư vấn pháp luật miễn phí tại 295/31 Nguyễn Tri Phương, 1A Thành Thái và 7A/5/34 Thành Thái để người dân thuận tiện tiếp cận, hỗ trợ giải quyết kịp thời các vấn đề pháp lý phát sinh.

Phường Diên Hồng trao thẻ bảo hiểm y tế đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường

Bên cạnh đó, chương trình tổ chức triển lãm, trưng bày nhiều đầu sách pháp luật; các trò chơi “Pháp luật 4.0: Hỏi hay – Trả lời đúng”; gian hàng giới thiệu sản phẩm VNPT iAlert, hệ thống cảnh báo thông minh ứng dụng IoT cùng dịch vụ đăng ký chữ ký số cho người dân và doanh nghiệp; gian hàng “Pháp luật và cuộc sống”; “Đố vui với pháp luật”...

Dịp này, phường Diên Hồng trao 16 giải gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 10 giải khuyến khích và một giải tập thể hội thi trực tuyến “Lan tỏa tri thức pháp luật - Nâng tầm công dân số phường Diên Hồng” (được tổ chức từ ngày 1 đến 6-11); trao 10 thẻ bảo hiểm y tế và 10 phần quà đến các gia đình khó khăn trên địa bàn phường.

