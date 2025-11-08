Ngày hội An Lạc – Không gian chữa lành cho tâm hồn người trẻ

Sáng 8-11, tại Hội trường Lala Land (phường Xuân Hoà, TPHCM), Ngày hội An Lạc – Healing Day lần IV chính thức diễn ra.

Đây là sự kiện hỗ trợ tâm lý miễn phí dành cho giới trẻ Việt Nam, do TS Lê Nguyên Phương khởi xướng, với sự tham gia của khoảng 110 bạn trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 38 cùng hơn 80 tình nguyện viên.

Bạn trẻ tìm lại giây phút thảnh thơi, an yên cho chính mình

Sự kiện lần này tiếp nối thành công của ba kỳ trước được tổ chức tại TPHCM (tháng 7-2024), Hà Nội (tháng 11-2024) và Đà Nẵng (tháng 6-2025). Ngay từ lần đầu tiên, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng. Riêng sự kiện tại Hà Nội thu hút hơn 120 bạn trẻ tham dự, vượt quy mô dự kiến ban đầu.

Nhiều tình nguyện viên – phần lớn là học trò của TS Lê Nguyên Phương đã tự chi trả chi phí di chuyển từ nhiều tỉnh, thành để tham gia hỗ trợ, thể hiện tinh thần gắn bó với sứ mệnh lan tỏa giá trị chữa lành.

Theo TS Lê Nguyên Phương, chuyên gia tâm lý với hơn 30 năm kinh nghiệm, mong muốn của ông là đưa Ngày hội An Lạc – Healing Day trở thành chương trình định kỳ, mở rộng quy mô trên toàn quốc.

“Việc tổ chức chương trình Healing Day định kỳ sẽ tạo cơ hội cho nhiều người được tiếp cận với các phương pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần hiện đại, khoa học và hiệu quả, thông qua hoạt động chia sẻ, lắng nghe và thực hành”, TS Lê Nguyên Phương chia sẻ. Qua đó, ông kỳ vọng góp phần xây dựng một cộng đồng có đời sống tinh thần lành mạnh và an lạc.

Quay về với chính mình cũng là cách để người trẻ vượt qua áp lực của cuộc sống hiện tại

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ông Bung Trần, Nhà sáng lập AI Education, tình nguyện viên đồng hành từ những kỳ đầu, cho rằng khái niệm “chữa lành” tuy phổ biến nhưng dễ bị hiểu sai.

“Ngày hội An Lạc – Healing Day là không gian xác tín lại những điều căn bản của khái niệm này: quyền được chăm sóc sức khỏe tinh thần, quyền được yêu thương vô điều kiện, quyền được lắng nghe, được chia sẻ và được lặng yên của mỗi người. Tôi mong chương trình sẽ được tiếp nối với nhiều nhóm chủ đề và đối tượng đa dạng hơn nữa”, ông Bung Trần bày tỏ.

TRỌNG TRUNG