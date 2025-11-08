Ngày hội trồng cây “cánh rừng quê hương”

Các đại biểu tham gia trồng cây tại chương trình "Cánh rừng quê hương"

Sự kiện có sự tham dự của khoảng 250 người, gồm đại diện chính quyền địa phương, cư dân, học sinh, sinh viên, cùng tập thể cán bộ, nhân viên hai doanh nghiệp. Gần 1.500 cây xanh thuộc ba chủng loại đã được trồng, góp phần lan tỏa thông điệp phát triển xanh, bền vững và nâng cao chất lượng không gian sống đô thị.

Lễ trồng cây nằm trong chương trình “Cánh rừng quê hương AEON”, khởi động từ năm 1991 với mục tiêu bảo tồn môi trường tự nhiên, thể hiện triết lý của AEON về “hoà bình, tôn trọng con người và đóng góp cho cộng đồng”.

Chung tầm nhìn về phát triển bền vững, trong nhiều năm qua Becamex Tokyu đã không ngừng triển khai và đồng hành cùng các đối tác trong những hoạt động hướng đến bảo vệ môi trường, đồng thời kiến tạo không gian sống xanh và bền vững tại các dự án cũng như khu vực lân cận.

Ông Hirata Shuji, Tổng Giám đốc Becamex Tokyu, cho biết “Chúng tôi rất vinh dự được cùng AEON Việt Nam và các đối tác tổ chức sự kiện trồng cây hôm nay – một hoạt động mang nhiều ý nghĩa tại khu vực MIDORI PARK. ‘Midori’ trong tiếng Nhật có nghĩa là ‘xanh’, và chúng tôi tin rằng khu đô thị này sẽ tiếp tục phát triển, trở thành một nơi ngập tràn tiếng cười, kết nối và mở ra nhiều cơ hội mới cho tương lai”.

“Chúng tôi tin rằng những cây xanh được trồng tại Midori Park Square ngày hôm nay sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một không gian xanh tươi và bền vững cho cộng đồng, làm phong phú thêm đời sống địa phương”, ông Tezuka Daisuke, Tổng Giám đốc AEON Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

