Công nhân phường Đông Hòa hào hứng "hỏi chuyện" luật pháp

Sáng 8-11, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao phường Đông Hòa (TPHCM) rộn ràng như ngày hội. Hàng trăm công nhân, cán bộ, người dân vừa nghe tư vấn, đố vui, vừa “hỏi chuyện” luật pháp gắn với cuộc sống hàng ngày, từ hôn nhân, việc làm đến bảo hiểm xã hội.

Từ sớm, hàng trăm người dân, cán bộ, công chức và công nhân lao động có mặt tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao phường Đông Hòa để tham dự Hội nghị “Ngày pháp luật với công nhân lao động”.

Hoạt động do Sở Tư pháp TPHCM phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2 và UBND phường Đông Hòa tổ chức.

Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh (áo dài hồng) cùng lãnh đạo UBND phường Đông Hòa tại ngày hội. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tại sân trung tâm được bài trí như một “ngày hội pháp luật”, một bên là gian trưng bày sách, tờ gấp, ấn phẩm tuyên truyền về pháp luật; bên kia là không gian trợ giúp pháp lý miễn phí của đội ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý.

Người dân tò mò ghé xem, có người dừng lại hỏi chuyện ly hôn, thủ tục thừa kế, bảo hiểm. Không ít công nhân tranh thủ ghi lại số điện thoại đường dây nóng khi cần được hỗ trợ.

Tại hội nghị, 20 phần quà được trao tặng cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường; những tấm gương tiêu biểu trong chấp hành pháp luật cũng được tuyên dương.

Phần đố vui pháp luật thu hút đông đảo người tham dự. Những câu hỏi về luật hành chính, dân sự, lao động, việc làm được đưa ra giúp người dự dễ dàng ghi nhớ quy định pháp luật gắn bó với đời sống thường ngày. Mỗi khi người chơi trả lời đúng, cả hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay và nụ cười rạng rỡ.

Góc tư vấn pháp lý nằm gọn trong sảnh chính, nơi những chiếc bàn được bố trí ngay ngắn, các luật sư, trợ giúp viên lắng nghe từng trường hợp cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Mai (44 tuổi, khu phố Tây A) là một trong những người đầu tiên đăng ký tư vấn. Theo bà, người thân trong gia đình đang gặp rắc rối về tranh chấp hôn nhân, nhưng chi phí thuê luật sư quá cao.

“Nghe tin có chương trình này, tôi đến từ sớm để được tư vấn. Các anh chị ở Trung tâm Trợ giúp pháp lý số 2 hướng dẫn rất tận tình”, bà Mai nhận xét.

Theo bà Mai, những hoạt động như thế này thực sự ý nghĩa, không chỉ giúp người dân, đặc biệt là công nhân lao động, tiếp cận pháp luật dễ hiểu, gần gũi hơn, mà còn giúp họ biết cách tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và người thân.

Bà Nguyễn Thị Mai (44 tuổi, khu phố Tây A) là một trong những người đầu tiên đăng ký tư vấn pháp lý. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh chia sẻ, hơn 10 năm qua, Ngày Pháp luật Việt Nam đã trở thành hoạt động có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật ngày càng được nâng cao. Ý thức tôn trọng kỷ cương, trách nhiệm chấp hành pháp luật, năng lực áp dụng pháp luật trong thực tiễn cũng được củng cố rõ rệt.

Đồng chí cho rằng, năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên TPHCM cùng cả nước vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật càng trở nên cấp thiết.

Người dân, công nhân lao động có mặt từ sáng sớm. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM chia sẻ, thông qua các hoạt động này, thành phố muốn lan tỏa thông điệp về tinh thần thượng tôn pháp luật, không chỉ trong phạm vi cộng đồng dân cư, mà còn thể hiện hình ảnh một Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Do đó, việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là cho công nhân và người lao động, không chỉ giúp họ tránh rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết, mà còn khẳng định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc đồng hành, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Đoàn viên thanh niên phường tham quan khu vực trưng bày sách luật. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phường Đông Hòa tuyên dương các gương sáng trong thực hiện pháp luật tại địa phương. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Công nhân lao động được tặng các phần quà khi tham dự hội nghị. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Cùng ngày, Công đoàn phường Tân Khánh (TPHCM) phối hợp tổ chức phiên tòa giả định và tư vấn pháp luật cho khoảng 200 thanh niên, công nhân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn. Phiên tòa giả định do Tòa án khu vực số 17 (TPHCM) tổ chức xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Phiên tòa dẫn lại một vụ án có thật xảy ra tại phường. Những câu hỏi đã được giải đáp cặn kẽ, giúp trang bị kiến thức cho thanh niên công nhân trước tội phạm ma túy đang nhắm vào giới trẻ hiện nay.

CẨM NƯƠNG - VĂN CHÂU