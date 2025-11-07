Đến dự có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Tại ngày hội, bà Lê Thị Mai, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 19 cho biết, tổng số hộ dân cư trú ở khu phố là 706 hộ với 2.195 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Kinh, một số ít là dân tộc Hoa, Tày, Khơ-me, Thái.

Trong năm 2025, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 19 tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tháng 7-2025, khu phố vận động xã hội hóa 100% kinh phí sửa chữa, nâng cấp tuyến hẻm 481 Tân Kỳ Tân Quý với tổng kinh phí 65 triệu đồng. Công tác chăm lo an sinh xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Hiện khu phố không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương những nỗ lực, thành tích đạt được của khu phố 19.

Để phát huy kết quả đạt được, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, cấp ủy, chính quyền phường Tân Sơn Nhì, Ban công tác Mặt trận và nhân dân khu phố 19 tiếp tục đoàn kết, đổi mới và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Trong đó, cần phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của mỗi người dân để tiến tới xây dựng các khu dân cư đoàn kết, ấm no hạnh phúc. Qua đó, hướng tới mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tính sáng tạo và tinh thần tự nguyện của cộng đồng dân cư.

Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chính sách, chương trình an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm đến những người có công, đối tượng yếu thế, trường hợp gặp khó khăn.

Tại ngày hội, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao quà của Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố. Lãnh đạo phường cũng trao 5 phần quà đến hộ dân khó khăn.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhì biểu dương 12 gương “Người tốt, việc tốt”.

*Chiều cùng ngày, Ban Công tác Mặt trận liên ấp Tiền Lân 1, Tiền Lân 2, Tiền Lân 3, Tiền Lân 4, Tiền Lân 5, Tiền Lân 6, Tiền Lân 7 (xã Bà Điểm) tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dự và phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, biểu dương kết quả đạt được của các ấp trong thời gian qua.

Cụ thể, các ấp đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Các mô hình “tuyến đường kiểu mẫu”, “khu dân cư xanh – sạch – đẹp – an toàn”, “camera an ninh”, “tổ liên gia phòng cháy chữa cháy”… được triển khai hiệu quả, mang lại diện mạo mới cho khu dân cư. Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo hộ khó khăn, hỗ trợ học sinh hiếu học, người yếu thế, gia đình chính sách được thực hiện chu đáo, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Đồng chí Trần Văn Tuấn đề nghị các ấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần trách nhiệm và ý chí vươn lên trong nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện ở cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “TPHCM chuyển đổi số giai đoạn 2025–2030”.

Đồng chí đề nghị các ấp tập trung chăm lo đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế; vận động xã hội hóa nguồn lực để hỗ trợ nhà ở, học bổng, phương tiện sinh kế – không để ai bị bỏ lại phía sau…

