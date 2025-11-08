Xã hội

TPHCM: Gần 1,5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” phường Bình Trưng

Ngày 8-11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng tổ chức hội thi đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng Bình Trưng xanh – văn minh – hiện đại – nghĩa tình” lần thứ 1, năm 2025.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tham gia đi bộ đồng hành tại phường Bình Trưng

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến dự.

Hội thi đi bộ đồng hành, vận động các doanh nghiệp đóng góp Quỹ Doanh nhân chung tay vì cộng đồng. Đồng thời, vận động các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng các tầng lớp nhân dân trong và ngoài phường Bình Trưng cùng tham gia đóng góp Quỹ “Vì Người nghèo” thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chung tay vì sự phát triển cộng đồng. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng phường Bình Trưng xanh, sạch, đẹp văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các đại biểu tham gia đi bộ

Hội thi đã thu hút hơn 5.000 là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường tham gia.

Tại hội thi, các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã đóng góp gần 1,5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Quỹ Doanh nhân chung tay vì cộng đồng cũng huy động được hơn 1 tỷ đồng. Dịp này, phường Bình Trưng đã trao 100 suất quà đến các hộ khó khăn.

Hội thi thu hút hơn 5.000 người tham gia

Trong khuôn khổ hội thi, phường Bình Trưng cũng ra mắt biểu trưng phường. Biểu trưng có sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ hình ảnh và chiều sâu biểu tượng, thể hiện rõ bản sắc văn hóa truyền thống, diện mạo đô thị hiện đại cùng khát vọng phát triển bền vững của phường Bình Trưng.

Biểu trưng được tạo hình từ các biểu tượng đặc trưng về hạ tầng đô thị đồng thời cùng nét văn hóa truyền thống của phường, giao hòa trong một tổng thể thống nhất - phản ánh tinh thần đổi mới gắn liền với cội nguồn truyền thống. Biểu trưng phường Bình Trưng không chỉ là hình ảnh nhận diện mà còn là thông điệp truyền cảm hứng, thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết cộng đồng và khát vọng vươn cao của địa phương.

THU HƯỜNG

