Đa dạng hoạt động tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người dân

Ngày 8-11, UBND phường Bàn Cờ (TPHCM) tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) năm 2025.

Phiên tòa giả định với kịch bản “Cố ý gây thương tích” tại Ngày Pháp luật Việt Nam ở phường Bàn Cờ

Hơn 600 đoàn viên thanh viên và người dân trên địa bàn phường Bàn Cờ đã tham gia các hoạt động ý nghĩa tại ngày Pháp Luật Việt Nam như: được truyền thông và trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự; tư vấn, hướng dẫn bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng dẫn cài đặt ứng dụng và sử dụng ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số, hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công…

Tại ngày hội, UBND phường Bàn Cờ công bố và trao Quyết định công nhận đội ngũ Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở phường năm 2025.

Trao Quyết định công nhận đội ngũ Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở phường Bàn Cờ năm 2025

Ngày hội cũng diễn ra phiên tòa giả định với kịch bản “Cố ý gây thương tích”. Phiên tòa là một buổi diễn tập mô phỏng hoạt động xét xử thực tế, được tổ chức để tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức về tội cố ý gây thương tích.

Đây là hoạt động ý nghĩa, có tính tuyên truyền, đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, nhất là thanh niên trên địa bàn phường. Từ đó, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống và vận động người dân “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Chăm lo người dân khó khăn tại Ngày Pháp luật Việt Nam

Dịp này, phường Bàn Cờ cũng trao học bổng cho học sinh hiếu học là con, em cán bộ công chức có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng); tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

HỒNG HẢI