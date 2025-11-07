Xã Bình Hưng (TPHCM): Ký kết quy chế phối hợp với các địa bàn giáp ranh

Ngày 7-11, Đảng ủy xã Bình Hưng (TPHCM) ký kết phối hợp toàn diện trên các lĩnh vực với đảng ủy 6 phường, xã giáp ranh.

Việc ký kết phối hợp gồm 4 nội dung. Đó là, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận, phối hợp chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện…

Công tác phát triển kinh tế, phối hợp nắm tình hình sản xuất, kinh doanh khu vực giáp ranh; hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế nhỏ, ngành nghề truyền thống, thương mại, dịch vụ phù hợp với quá trình đô thị hóa…

Công tác văn hóa, xã hội, phối hợp quản lý dân cư, nhất là lao động nhập cư, người thuê trọ, hộ dân ven kênh rạch; kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, phòng ngừa tệ nạn xã hội…

Đảng ủy xã Bình Hưng ký kết quy chế phối hợp với các Đảng ủy địa bàn giáp ranh

Công tác quốc phòng, an ninh, phối hợp trao đổi thông tin, xử lý tình huống liên quan an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức tuần tra liên tuyến, liên phường, xã tại khu vực giáp ranh; PCCC, nhất là khu dân cư, nhà trọ, khu vực ven kênh rạch; triển khai mô hình “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Camera an ninh”, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực…

Việc ký kết phối hợp trên nhằm cụ thể hóa chủ trương của Thành ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn giáp ranh, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

VĂN ANH