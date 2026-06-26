Quét mã QR, mất gần 50 triệu đồng vì khách đặt phòng "ảo"

Một nạn nhân tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM) bị lừa gần 50 triệu đồng, sau khi làm theo hướng dẫn quét mã QR của khách đặt phòng.

Quét mã QR, một người dân mất gần 50 triệu đồng

Công an đặc khu Côn Đảo vừa thông tin, lúc 11 giờ 30 phút ngày 24-6, chị Đ.H.T.V. (sinh năm 1999, quản lý một cơ sở lưu trú ở đặc khu Côn Đảo) trình báo về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khoảng gần 9 giờ ngày 24-6, một phụ nữ dùng số điện thoại 0342309058 gọi cho chị V. để đặt phòng khách sạn.

Sau đó, một tài khoản Zalo tên "Ngô Mỹ Nhi" kết bạn, nhắn tin, gọi điện trao đổi với chị V. về việc đặt phòng, thuê xe... Quá trình này, "Ngô Mỹ Nhi" thông báo đã chuyển tiền thanh toán dịch vụ, đồng thời gửi hình ảnh xác nhận chuyển tiền và 2 mã QR, hướng dẫn chị V. truy cập ứng dụng MoMo để quét mã, xác nhận theo hướng dẫn.

Tin tưởng, chị V. làm theo nhưng sau đó, ứng dụng MoMo thông báo phát sinh giao dịch giải ngân khoản vay nhanh 50 triệu đồng. Tiếp đó, MoMo thông báo đã chuyển 49.545.533 đồng vào tài khoản mang tên "TRAN MINH HAO".

Phát hiện tài khoản bị trừ tiền, chị V. liên hệ "Ngô Mỹ Nhi" thì được hướng dẫn sử dụng một tài khoản khác nhằm lấy lại số tiền đã mất. Thấy có dấu hiệu bất thường, chị V. không thực hiện và bị tài khoản "Ngô Mỹ Nhi" xóa kết bạn, chặn tin nhắn.

Công an đặc khu Côn Đảo khuyến cáo, người dân cảnh giác trước các liên hệ không rõ thông tin đặt dịch vụ, mua bán hoặc giao dịch chuyển tiền, nhất là các trường hợp yêu cầu quét mã QR, truy cập đường link, cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực hoặc thực hiện thao tác xác nhận trên ứng dụng ngân hàng, ví điện tử. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của các vụ việc lừa đảo, người dân nhanh chóng liên hệ ngân hàng, ví điện tử để được hỗ trợ xử lý, đồng thời trình báo công an hỗ trợ giải quyết theo quy định.

KHÁNH CHI