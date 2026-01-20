Phường Minh Phụng: Kết nạp đảng viên mới trong ngày khai mạc Đại hội XIV

Ngày 20-1, Đảng ủy phường Minh Phụng (TPHCM) tổ chức kết nạp đảng viên mới. Đây cũng là chi bộ đầu tiên của phường tổ chức kết nạp đảng viên trong năm 2026 nhân Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Nghi thức chào cờ trong lễ kết nạp đảng viên mới

Tại buổi lễ, Chi bộ Trường Mầm non 16 công bố và trao quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Trần Thị Thơm.

Chia sẻ cảm xúc trong thời khắc trang trọng, đồng chí Trần Thị Thơm bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng đúng vào ngày khai mạc Đại hội XIV. Đồng chí cho rằng đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm to lớn, mở đầu cho hành trình rèn luyện, cống hiến với tinh thần gương mẫu và tiên phong.

Đồng chí xác định thời gian tới bản thân sẽ tích cực nghiên cứu, thấm nhuần tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác giáo dục mầm non; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy và giữ gìn giá trị cốt lõi là tình yêu thương đối với trẻ.

Bí thư Đảng ủy phường Minh Phụng Nguyễn Trần Bình và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Mai Trang tặng hoa chúc mừng đảng viên mới. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Minh Phụng Nguyễn Trần Bình nhấn mạnh sự kiện kết nạp đảng viên diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa rất đặc biệt, gắn với ngày khai mạc Đại hội XIV của Đảng và hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc đồng chí Trần Thị Thơm trở thành tân đảng viên trong năm mới của Đảng bộ phường là sự khích lệ đối với công tác xây dựng Đảng tại cơ sở.

Chi bộ Trường Mầm non 16 là một trong các Chi bộ đầu tiên thực hiện kết nạp đảng viên trong năm 2026. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bí thư Đảng ủy phường đề nghị đảng viên Trần Thị Thơm tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định nền tảng tư tưởng với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; cùng tập thể chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong năm 2026. Trên lĩnh vực chuyên môn, đồng chí cần không ngừng nâng cao trình độ, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục thế hệ mầm non, tương lai của đất nước.

CẨM NƯƠNG