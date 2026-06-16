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Phường Tam Thắng (TPHCM):

Phường Tam Thắng tri ân hơn 540 người hoạt động Tổ dân cư

SGGPO

Tối 15-6,  phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức tri ân các tổ trưởng, tổ phó tổ dân cư ở phường.

Đồng chí Trần Thụy Cẩm Lệ, Bí thư Đảng uỷ phường Tam Thắng trao khen thưởng cho các tổ trưởng, tổ phó tổ dân cư
Đồng chí Trần Thụy Cẩm Lệ, Bí thư Đảng uỷ phường Tam Thắng trao khen thưởng cho các tổ trưởng, tổ phó tổ dân cư

Lễ tri ân có sự tham gia của hơn 540 tổ trưởng, tổ phó đến từ 316 tổ dân cư, những người luôn âm thầm cống hiến cho sự phát triển của địa phương.

Tại lễ tri ân, ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường thông tin, thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại khu phố, mô hình tổ dân cư dưới khu phố đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Do vậy, đây cũng là dịp lãnh đạo địa phương ghi nhận, trân trọng những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa của các tổ trưởng, tổ phó khu dân cư trong thời gian qua.

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Đồng chí Lê Xuân Tú khẳng định những đóng góp âm thầm của các tổ trưởng, tổ phó khu dân cư đã góp phần xây dựng phường Tam Thắng ngày càng văn minh, phát triển, nghĩa tình

Ông Lê Xuân Tú bày tỏ, các tổ trưởng, tổ phó là người gần dân, sát dân nhất, luôn làm cầu nối trực tiếp giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nhiệt huyết. Những người làm công tác ở tổ dân cư không quản ngại khó khăn, ngày đêm đồng hành cùng địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Sự đóng góp, với nhiều dấu ấn của các tổ trưởng, tổ phó khu dân cư sẽ luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tam Thắng trân trọng, ghi nhớ.

HOÀNG HƯỜNG-KHÁNH CHI

Từ khóa

Phường Tam Thắng TPHCM Tổ dân phố Lễ tri ân Tổ trưởng Tổ phó

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