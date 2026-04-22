Phường Tân Hưng (TPHCM) có Ban điều hành hệ sinh thái giáo dục

Dự hội thảo có các đồng chí: Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến thống nhất rằng chuyển đổi số trong giáo dục phải đặt con người làm trung tâm, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và đạo đức đội ngũ nhà giáo, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các bên để ứng dụng công nghệ hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, vai trò của cấp phường trong quản lý giáo dục trở nên rõ nét và quan trọng. Đặt trong bối cảnh đó, trao đổi tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Đua nhìn nhận, chuyển đổi số trong giáo dục không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà cốt lõi là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy phường.

Đồng chí lưu ý, trí tuệ nhân tạo chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế vai trò của người thầy. Chuyển đổi số phải gắn với giữ gìn truyền thống “tôn sư trọng đạo”, xây dựng văn hóa học đường.

Cùng chung suy nghĩ, PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, trong môi trường giáo dục số, người thầy không chỉ cần năng lực chuyên môn, kỹ năng công nghệ mà còn phải giữ vững bản lĩnh sư phạm, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm.

PGS.TS Trương Thị Hiền đề xuất triển khai chuyển đổi số trên nền tảng lấy con người làm trung tâm; chú trọng bồi dưỡng đồng bộ năng lực số, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng ứng xử văn hóa trên môi trường mạng cho đội ngũ nhà giáo.

Trao đổi tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức đánh giá cao sáng kiến phối hợp tổ chức hội thảo khoa học. Đồng chí mong muốn đây sẽ là hoạt động lâu dài, được duy trì định kỳ hằng năm để các bên cùng nhìn lại quá trình phát triển của ngành giáo dục gắn với chuyển đổi số tại địa phương, tại thành phố; từ đó cùng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay và đề ra giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo đồng chí Dương Anh Đức, để chuyển đổi số trong giáo dục đạt hiệu quả thực chất, cần có sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ từ cơ quan quản lý, nhà trường đến đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia, giáo viên. Trong đó, chuyển đổi số cần được xem là một công cụ, một cơ hội để ngành giáo dục đổi mới mạnh mẽ hơn, thích ứng tốt hơn với yêu cầu phát triển của công nghệ và thế giới hiện đại.

Theo lãnh đạo phường Tân Hưng, hệ thống cơ sở giáo dục tại địa phương rất đa dạng, từ các trường công lập đến các trường ngoài công lập, quốc tế chất lượng cao. Tuy nhiên, sự kết nối và chia sẻ nguồn lực giữa các khối vẫn còn phân tán, chưa tạo thành sức mạnh tổng thể. Tại Hội thảo, đã diễn ra lễ công bố quyết định và ra mắt Ban điều hành hệ sinh thái giáo dục Tân Hưng. Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Kim Thanh làm trưởng Ban điều hành.

