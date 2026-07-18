Phường Phú Nhuận: Hơn 1.000 người dân trải nghiệm Ngày hội số

Sáng 18-7, phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Công dân số – Mùa hè số cùng VNeID, với sự tham gia của hơn 1.000 lượt người dân trên địa bàn.

Người cao tuổi được hỗ trợ cài đặt tài khoản định danh điện tử VneID mức 2 tại ngày hội

Tham gia ngày hội, người dân được tuyên truyền, hướng dẫn để trải nghiệm các tiện ích số; sử dụng hiệu quả tài khoản định danh điện tử VneID; thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nhiều ứng dụng số thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Dịp này, phường Phú Nhuận ra mắt 24 Tổ “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID” nhằm trực tiếp hỗ trợ người dân tại các khu phố tiếp cận các tiện ích số, dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VNeID.

Ra mắt tổ “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID”

Thông qua các hoạt động, UBND phường Phú Nhuận mong muốn mỗi người dân sẽ trở thành một “Đại sứ số”, chủ động tìm hiểu, sử dụng và lan tỏa những tiện ích của công nghệ số đến gia đình, người thân và cộng đồng.

Người cao tuổi được hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng trực tuyến

Ông Nguyễn Thanh Bình (65 tuổi), ngụ khu phố 11, sau khi được trải nghiệm các tiện ích số tại ngày hội cho biết, dịch vụ số không khó như bản thân từng nghĩ. Từ nay tôi có thể thực hiện các dịch vụ công trên môi trường mạng nhanh chóng, dễ dàng.

Trao thiết bị di động đến học sinh hoàn cảnh khó khăn

Tại ngày hội, phường Phú Nhuận tặng 20 điện thoại di động đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp các em tiếp cận môi trường học tập số.

Ngày hội “Công dân số – Mùa hè số cùng VNeID” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số đến từng người dân, từng hộ gia đình, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và hình thành công dân số trong thời kỳ mới.

THÁI PHƯƠNG