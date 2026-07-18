Sức sống cơ sở

Phường Phú Nhuận: Hơn 1.000 người dân trải nghiệm Ngày hội số

SGGPO

Sáng 18-7, phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Công dân số – Mùa hè số cùng VNeID, với sự tham gia của hơn 1.000 lượt người dân trên địa bàn.

Người cao tuổi được hỗ trợ cài đặt tài khoản định danh điện tử VneID mức 2 tại ngày hội
Người cao tuổi được hỗ trợ cài đặt tài khoản định danh điện tử VneID mức 2 tại ngày hội

Tham gia ngày hội, người dân được tuyên truyền, hướng dẫn để trải nghiệm các tiện ích số; sử dụng hiệu quả tài khoản định danh điện tử VneID; thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nhiều ứng dụng số thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Dịp này, phường Phú Nhuận ra mắt 24 Tổ “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID” nhằm trực tiếp hỗ trợ người dân tại các khu phố tiếp cận các tiện ích số, dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VNeID.

hinh 5.jpg
Ra mắt tổ “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID”

Thông qua các hoạt động, UBND phường Phú Nhuận mong muốn mỗi người dân sẽ trở thành một “Đại sứ số”, chủ động tìm hiểu, sử dụng và lan tỏa những tiện ích của công nghệ số đến gia đình, người thân và cộng đồng.

6.jpg
Người cao tuổi được hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng trực tuyến

Ông Nguyễn Thanh Bình (65 tuổi), ngụ khu phố 11, sau khi được trải nghiệm các tiện ích số tại ngày hội cho biết, dịch vụ số không khó như bản thân từng nghĩ. Từ nay tôi có thể thực hiện các dịch vụ công trên môi trường mạng nhanh chóng, dễ dàng.

hinh 6.jpg
Trao thiết bị di động đến học sinh hoàn cảnh khó khăn

Tại ngày hội, phường Phú Nhuận tặng 20 điện thoại di động đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp các em tiếp cận môi trường học tập số.

Ngày hội “Công dân số – Mùa hè số cùng VNeID” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số đến từng người dân, từng hộ gia đình, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và hình thành công dân số trong thời kỳ mới.

THÁI PHƯƠNG

Từ khóa

-SGGP công dân số VNeID TPHCM Phú Nhuận thanh toán không dùng tiền mặt dịch vụ công trực tuyến

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn