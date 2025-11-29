Phường Bà Rịa hỗ trợ 70 tấn hàng hóa, tiếp sức người dân vùng lũ

Trước giờ xuất phát, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã và cán bộ Mặt trận, đoàn thể cùng tham gia bốc xếp hàng hóa lên xe.
Hàng cứu trợ gồm gạo, mì gói, nước uống, quần áo, chăn màn… được lãnh đạo xã và các tình nguyện viên khẩn trương chuyển lên xe cho kịp giờ xuất phát.
Hai chuyến xe gồm 20 tấn hàng hóa đã xuất phát chiều cùng ngày, hướng thẳng đến Khánh Hòa, góp phần chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ.
Trước đó, phường Bà Rịa cũng đã quyên góp và vận chuyển được 5 chuyến cứu trợ với 50 tấn đến vùng lũ Đắk Lắk (Phú Yên trước đây), nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn sau thiên tai.