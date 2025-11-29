Phường Bà Rịa hỗ trợ 70 tấn hàng hóa, tiếp sức người dân vùng lũ

Chiều 29-11, Ủy ban MTTQ phường Bà Rịa tiếp tục tổ chức 2 chuyến xe nghĩa tình, mang theo 20 tấn hàng hóa thiết yếu hướng về miền Trung ruột thịt.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Bà Rịa cùng chung tay vận chuyển hàng hóa lên xe

Trước giờ xuất phát, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã và cán bộ Mặt trận, đoàn thể cùng tham gia bốc xếp hàng hóa lên xe.

Hàng cứu trợ gồm gạo, mì gói, nước uống, quần áo, chăn màn… được lãnh đạo xã và các tình nguyện viên khẩn trương chuyển lên xe cho kịp giờ xuất phát.

Cán bộ, hội viên các ban ngành, đoàn thể của phường tham gia bốc xếp hàng hóa

Hai chuyến xe gồm 20 tấn hàng hóa đã xuất phát chiều cùng ngày, hướng thẳng đến Khánh Hòa, góp phần chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ.

Những chuyến xe nghĩa tình đã sẵn sàng xuất phát hướng về miền Trung

Trước đó, phường Bà Rịa cũng đã quyên góp và vận chuyển được 5 chuyến cứu trợ với 50 tấn đến vùng lũ Đắk Lắk (Phú Yên trước đây), nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn sau thiên tai.



Tin liên quan 80 vận động viên tranh tài môn điền kinh phường Bà Rịa

TRÚC GIANG