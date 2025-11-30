Gần 500 lượt vận động viên tranh tài tại Đại hội thể dục thể thao

Ngày 30-11, UBND phường Phú Thuận tổ chức Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao phường lần thứ I, năm 2025.

Đây là sự kiện chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước khi diễn ra lễ khai mạc, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, với số tiền quyên góp gần 45 triệu đồng.

Đại biểu tham gia quyên góp vì đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Đại hội nhằm cụ thể hóa giải pháp “Tổ chức đa dạng hoạt động văn hóa, thể thao” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây cũng là dịp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, lan tỏa nhận thức về vai trò của thể dục thể thao trong nâng cao sức khỏe, thể chất và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Nghi thức rước cờ, diễu hành tại đại hội

Ngoài việc tạo sân chơi lành mạnh cho người dân, đại hội còn có ý nghĩa quan trọng trong tuyển chọn lực lượng vận động viên của phường tham gia Đại hội thể thao TPHCM lần thứ I năm 2026 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026 được tổ chức tại TPHCM.

Đại diện vận động viên tuyên thệ

Đại hội đã tận dụng tối đa cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa - thể thao hiện có của phường, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cho hoạt động thể dục thể thao thời gian tới.

Đại hội diễn ra từ ngày 15-11 đến ngày 28-12-2025 với 8 môn thi đấu, gồm: cờ tướng, cờ vua, billiards, cầu lông, kéo co, bóng đá, bóng bàn và pickleball. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 500 lượt vận động viên đến từ 31 khu phố, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn phường.

THU HOÀI