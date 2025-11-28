Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa (TPHCM)

Lãnh đạo sở, ngành TPHCM cùng lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa

Tại buổi lễ, 12 thành viên Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa đã ra mắt. Ông Đoàn Danh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thép Toàn Thắng giữ chức Chủ tịch Hội.

Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa Trần Minh Vũ phát biểu chúc mừng Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa

Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa Trần Minh Vũ kỳ vọng, Hội Doanh nghiệp phường sẽ làm tốt công tác kết nối cộng đồng với khoảng 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Ông Trần Minh Vũ chúc Hội đạt được nhiều kết quả trong phát triển và đồng hành với địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội.

Hội Doanh nghiệp phường trao bảng ghi nhớ ủng hộ số tiền 20 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa

Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để Hội Doanh nghiệp phường hoạt động và phát triển. Theo đó, phường sẽ hỗ trợ thông qua việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện để các doanh nghiệp kết nối với nhau và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.

Hội Doanh nghiệp phường trao tặng 20 triệu đồng cho UBND phường để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Tại lễ ra mắt, Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa trao tặng 20 triệu đồng cho UBND phường để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương; 20 triệu đồng hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

CẨM TUYẾT