Phường Tân Thới Hiệp: Ra mắt khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - Muôn sắc hoa"

Sáng 31-1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt khu dân cư “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản – Muôn sắc hoa” và thành lập tổ tự quản “An ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy” tại tuyến hẻm 551/319, Khu phố 67.

Các bác Cựu chiến binh tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng

Tại buổi lễ, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường công bố Quyết định công nhận khu phố 67 đạt khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản” năm 2025.

Ông Nguyễn Tấn Lực, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường trao Quyết định công nhận

Việc thành lập tổ tự quản “Văn minh – an ninh trật tự - đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy” tại hẻm 551/319 là nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND trao tặng bình chữa cháy cho tổ tự quản

Bà Phạm Thị Mộng Hằng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường lưu ý, để tránh tình trạng "ra mắt hoành tráng nhưng hoạt động cầm chừng", định kỳ khu phố phải có sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ tự quản. Những cá nhân có thành tích xuất sắc cần được biểu dương kịp thời để lan toả tinh thần trách nhiệm .

Các đại biểu và đông đảo người dân tham dự chương trình

Dịp này, hẻm 551/319 cũng khánh thành công trình "Tuyến hẻm muôn sắc hoa" và chính thức đưa công trình vào hoạt động và Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo của phường trao quà Tết cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, Chi hội phụ nữ khu phố 67 trao 50 suất quà từ "Gian hàng 0 đồng - san sẻ yêu thương" cho các hộ dân.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND phường trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi suất quà trao đi là nhiều nụ cười nhận lại.





THANH DUNG