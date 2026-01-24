Phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) tổ chức hội chợ kích cầu tiêu dùng

Hội chợ xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, ẩm thực mừng Đảng - mừng Xuân năm 2026 tại phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) kéo dài đến ngày 31-1, nhằm giới thiệu các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm, vui chơi giải trí, làm đẹp của người dân dịp cận tết.

Lãnh đạo phường Tân Thới Hiệp cùng đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ

Tối 23-1, UBND phường Tân Thới Hiệp khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, ẩm thực mừng Đảng - mừng Xuân năm 2026. Đây là lần đầu tiên, phường phối hợp tổ chức hội chợ xúc tiến, thương mại kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp, hội chợ là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - thương mại - dịch vụ trên địa bàn phường.

Lãnh đạo phường Tân Thới Hiệp tham quan các sản phẩm tại hội chợ

Đây là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh giao lưu, quảng bá sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm ẩm thực đặc trưng, an toàn, chất lượng, phục vụ nhu cầu mua sắm, vui xuân, đón tết của người dân.

Hội chợ góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh sớm phục hồi, phát triển sản xuất - kinh doanh, đồng thời tạo không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh cho người dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

NGÔ BÌNH