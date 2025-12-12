Phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) ra mắt Hội Doanh nghiệp

Việc ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Thạnh Mỹ Tây được kỳ vọng góp phần quan trọng trong việc kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn.

Chiều 12-12, Hội Doanh nghiệp phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) tổ chức Đại hội lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định thành lập của Chủ tịch UBND phường, Hội Doanh nghiệp phường Thạnh Mỹ Tây bước đầu với 68 hội viên doanh nghiệp tham gia. Toàn phường có 8.000 doanh nghiệp và hơn 5.500 hộ kinh doanh.

Hội Doanh nghiệp phường Thạnh Mỹ Tây tổ chức Đại hội vào chiều 12-12. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đại hội đã thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đa dạng hóa hoạt động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, đào tạo, tư vấn; đồng thời chú trọng các chương trình an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Ông Nguyễn Thái Hòa, tân Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Thạnh Mỹ Tây. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại Đại hội, 19 thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã được bầu. Ông Nguyễn Thái Hòa giữ chức Chủ tịch Hội; các Phó Chủ tịch gồm ông Lê Anh Tuấn và ông Hoàng Định Bá Dương; Ban Kiểm tra có 2 thành viên.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Thạnh Mỹ Tây, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây, đánh giá việc thành lập Hội Doanh nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới. Đây cũng là “cơ hội vàng” để cộng đồng doanh nghiệp mở rộng đầu tư, tăng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây phát biểu chúc mừng Đại hội. Ảnh: ĐÌNH DƯ

ĐÌNH DƯ