Phường Thủ Đức phát động thi đua nâng cao chất lượng đời sống người dân

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét các tờ trình Chương trình hành động của Đảng ủy phường về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về các giải pháp tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Từ đó thảo luận các giải pháp nhằm hiện thực hóa các chủ trương của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết yêu cầu thời gian tới, toàn hệ thống chính trị của phường tập trung cao độ vào công tác xây dựng Đảng, nắm bắt tư tưởng đảng viên và đẩy mạnh bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Đặc biệt, quyết tâm thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2 đúng tiến độ, nhằm tạo động lực phát triển không gian đô thị và hạ tầng kỹ thuật mới cho địa phương.

Dịp này, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và 1 năm ngày thành lập phường Thủ Đức. Đợt thi đua tập trung vào 6 lĩnh vực, từ xây dựng Đảng, kinh tế đến quốc phòng an ninh... nhằm mang lại những sản phẩm, công trình nâng cao chất lượng đời sống người dân.

