Phường Thuận An: Các đơn vị làm sạch đẹp môi trường

Ngày 20-9, trên các tuyến đường, kênh rạch thuộc phường Thuận An, TPHCM, hàng trăm chiến sĩ Tiểu đoàn 16, Lữ đoàn phòng không 71 thuộc Quân đoàn 34 đã cùng chính quyền, các khu phố, ấp tổ chức ra quân thực hiện công tác dân vận, triển khai nhiều công trình “Trồng cây xanh - Phủ xanh kênh rạch”.

Đây là đợt ra quân nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại phường Thuận An.



Các chiến sĩ cùng đoàn viên thanh niên làm sạch kênh rạch

Ông Phan Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết, hoạt động này rất ý nghĩa, tạo niềm tin trong nhân nhân để hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Thuận An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp của TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đợt ra quân kêu gọi sự chung tay của toàn hệ thống chính trị, các đoàn thể và mỗi người dân trong việc giữ gìn, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, đồng thời làm đẹp môi trường kênh rạch nhằm góp phần hiện thực hoá mục tiêu xây dựng phường Thuận An trở thành đô thị “xanh, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình”.

HỒ VĂN