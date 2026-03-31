Phường Vũng Tàu: Điểm đến của các sự kiện văn hóa - thể thao

Thời gian qua, cùng với sự vươn mình phát triển về du lịch của TPHCM, hàng loạt sự kiện văn hóa - thể thao và du lịch lớn đã chọn phường Vũng Tàu làm địa điểm tổ chức, tạo tiếng vang lớn cũng như lan tỏa hình ảnh đẹp của thành phố đến với du khách trong và ngoài nước.

Xuất hiện hàng loạt sự kiện lớn

Ngay sau Tết Nguyên đán, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đã chọn phường Vũng Tàu là nơi tổ chức chương trình Khai hội Văn hóa - Du lịch TPHCM năm 2026. Chương trình với chuỗi hoạt động thể thao trên biển gồm các bộ môn: thuyền buồm Sailing, dù lượn và Jetski, chèo SUP, flyboard và ván phản lực..., quy tụ khoảng 100 vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp thi đấu tranh tài và trình diễn các tiết mục đặc sắc.

Anh Nguyễn Minh Thành, VĐV chèo SUP, cho biết: “Bãi Sau là địa điểm lý tưởng để tổ chức các giải đấu cũng như các màn trình diễn thể thao dưới nước. Không gian biển thoáng đãng, bãi biển dài, đẹp nên VĐV lướt ván, chèo SUP hay thuyền buồm đều rất mê”.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2-9-2025 được tổ chức tại tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TPHCM)

Theo đại diện CLB Thuyền buồm TPHCM, địa hình biển “mở”, bãi biển dài, bằng phẳng cùng khí hậu ổn định là lợi thế để tổ chức nhiều môn thể thao biển. Đặc biệt, khu vực Bãi Trước với sóng ổn định có thể trở thành trung tâm huấn luyện và đăng cai các giải thuyền buồm. Ngoài ra, vịnh sông Dinh cũng có thể trở thành điểm hẹn thường niên của các giải thuyền buồm quốc gia, SEA Games, thậm chí ở tầm châu lục.

Mới đây, giải xe đạp nữ quốc tế TPHCM - Cúp BIWASE lần thứ XVI năm 2026 cũng chọn phường Vũng Tàu là điểm đến trong hành trình của đoàn đua bởi không gian, cảnh quan của phường Vũng Tàu quá đẹp để các tay đua vừa tranh tài, vừa trải nghiệm.

Trước đó, phường Vũng Tàu cũng được chọn để tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa - thể thao và du lịch lớn khác của TPHCM, như: Lễ hội ẩm thực “Mỹ vị sóng ngàn”, “Hương vị biển xanh”, “Hương xưa vị Tết”; lễ hội áo dài, trình diễn thời trang; giải chạy bộ “Khơi sóng bình minh”, trình diễn yoga, chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa; tuần lễ OCOP; lễ hội diều khổng lồ…

Thông qua các lễ hội và sự kiện này đã góp phần kiến tạo không gian sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật - du lịch đa dạng, giúp cộng đồng địa phương và du khách cùng tham gia các hoạt động vui chơi, biểu diễn, triển lãm. Qua đó, nhấn mạnh vị thế tiên phong của phường Vũng Tàu trong tầm nhìn chiến lược về phát triển du lịch của TPHCM.

Định vị điểm đến

Theo ông Hoàng Đức Tân, Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM, các hoạt động thể thao biển được tổ chức tại phường Vũng Tàu đã góp phần quảng bá du lịch, phát triển kinh tế biển của thành phố. Đây cũng là địa điểm phát triển thể thao thành tích cao cho các môn thể thao bãi biển của TPHCM trong thời gian tới. Ông Hoàng Đức Tân nhấn mạnh, phường Vũng Tàu là địa bàn rất phù hợp để đăng cai tổ chức các giải quốc tế, Đại hội thể thao bãi biển… trong tương lai.

Trong khi đó, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, cho rằng, với nhiều tiềm năng và lợi thế, đi kèm hạ tầng, tiện ích nối liền, phường Vũng Tàu thường xuyên được chọn để tổ chức các sự kiện lớn về văn hóa, thể thao, du lịch…

Đặc biệt, thời gian gần đây, khi dự án công viên Thùy Vân hoàn thiện, quảng trường và tháp Tam Thắng được đưa vào vận hành càng giúp phường Vũng Tàu được xếp hàng đầu trong sự lựa chọn địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch lớn. Ngoài ra, phường sở hữu nhiều tiềm năng lợi thế, như đường bờ biển dài, núi Lớn - núi Nhỏ, hệ thống di tích lịch sử phong phú…

Đây chính là những yếu tố giúp định vị phường Vũng Tàu trở thành “điểm đến của sự kiện”. “Thời gian tới, phường Vũng Tàu sẽ tiếp tục được chọn là địa điểm để tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch trong năm 2026 của TPHCM: Lễ hội áo dài, chương trình Khơi sóng bình minh 2026…”, bà Hiền thông tin.

Ở góc nhìn quản lý địa phương, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho hay, theo định hướng, phường sẽ tổ chức lại không gian ven biển, khai thác hiệu quả quảng trường - công viên Thùy Vân và phố đi bộ ven biển, đồng thời phát triển các hoạt động về đêm như chạy bộ, dù lượn có đèn, kayak phát sáng hay lướt ván đêm tại Bãi Trước, Bãi Sau.

Song song đó, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, truyền thông số và xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh thông qua các mô hình “Hộ kinh doanh thân thiện”, “Người dân là đại sứ du lịch”…

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, khi các công trình được quản lý, tổ chức và khai thác lợi thế hiệu quả thì định vị điểm đến của các sự kiện không chỉ được tính bằng các hoạt động hay lượng du khách. Điểm đến của các sự kiện sẽ thu hút bằng chính nội lực, cách làm của chính quyền địa phương, sự tham gia của người dân và sự hưởng ứng của du khách.

QUANG VŨ