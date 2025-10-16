Phường Vũng Tàu sắp có thêm tổ hợp khách sạn 5 sao

Một tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch 5 sao quy mô 50 tầng với gần 2.000 căn hộ, phòng nghỉ dưỡng lớn sắp được triển khai tại trung tâm phường Vũng Tàu.

Ngày 16-10, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với dự án Tổ hợp thương mại, trung tâm hội nghị tài chính và căn hộ du lịch Tùng Mỹ - Vũng Tàu.

Dự án nằm tại số 2 Lê Hồng Phong (phường Vũng Tàu, ngay khu vực vòng xoay Tượng đài Liệt sĩ Vũng Tàu), trên khu đất có diện tích 6.789 m².

Theo quy hoạch được điều chỉnh, khu đất được xác định là đất dịch vụ - du lịch hỗn hợp, mật độ xây dựng tối đa 40%, hệ số sử dụng đất 18 lần, chiều cao tối đa 50 tầng (khoảng 199m). Đây sẽ là công trình điểm nhấn kiến trúc - du lịch tại khu vực trung tâm của Vũng Tàu.

Người dân xem quy hoạch mặt bằng tổng thể của dự án. Ảnh: QUANG VŨ

Dự án dự kiến cung cấp 1.925 phòng khách sạn và căn hộ du lịch, trong đó có 250 phòng khách sạn và 1.675 căn hộ nghỉ dưỡng, phục vụ khoảng 3.500 khách. Phần còn lại gồm khu thương mại, dịch vụ tiện ích, trung tâm hội nghị và khu cây xanh - giao thông nội khu.

Rất đông người dân tham gia hội nghị lấy ý kiến dự án Tổ hợp thương mại, trung tâm hội nghị tài chính và căn hộ du lịch Tùng Mỹ - Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Phía chủ đầu tư cho biết, nếu thuận lợi theo kế hoạch dự kiến, trong năm 2025 sẽ hoàn thành các thủ tục liên quan và cấp phép xây dựng, năm 2026 sẽ thực hiện các thủ tục đầu tư và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, từ năm 2027 sẽ thi công xây dựng và đến tháng 12-2030 dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao mỹ quan đô thị; đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của du khách; góp phần vào sự phát triển đô thị của địa phương.

Phối cảnh dự án Tổ hợp thương mại, trung tâm hội nghị tài chính và căn hộ du lịch Tùng Mỹ - Vũng Tàu. Ảnh: Chủ đầu tư

Theo UBND phường Vũng Tàu, qua rà soát khu đất thực hiện dự án trên đáp ứng các điều kiện thực hiện việc lập, chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng. Do vậy, địa phương đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan; lấy ý kiến Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM để góp ý, hướng dẫn về các nội dung liên quan.

QUANG VŨ