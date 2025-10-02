Chính trị

Phường Vườn Lài (TPHCM) biểu dương 17 tập thể, 54 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 18

Ngày 2-10, Đảng ủy phường Vườn Lài (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TUẤN KIỆT
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TUẤN KIỆT

Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy, UBND phường Vườn Lài đã khẩn trương kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phù hợp chuyên môn, bảo đảm công việc được triển khai hiệu quả, thông suốt.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: THẾ KIỆT

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lâm Hùng Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt là những đồng chí nghỉ công tác sớm vì lợi ích chung.

Đồng chí Lâm Hùng Tấn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TUẤN KIỆT

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, coi trọng đào tạo kỹ năng lãnh đạo, năng lực số và văn hóa công vụ; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể.

Theo báo cáo, tại phường có 19 công chức có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67.

Tính đến ngày 20-9, khối Đảng và đoàn thể có 47/48 biên chế (khối Đảng 29/30, Ủy ban MTTQ 18/18); khối UBND có 89 công chức (12 lãnh đạo quản lý, 77 chuyên môn nghiệp vụ) cùng 81 người hoạt động không chuyên trách.

Dịp này, 17 tập thể và 54 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 18; 12 tập thể được khen thưởng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công tác chỉnh lý, số hóa tài liệu phục vụ chuyển đổi số.

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen tại hội nghị. Ảnh: TUẤN KIỆT
