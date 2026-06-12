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Podcast bản tin thời sự ngày 12-6: Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng trong 2 ngày cuối tuần

SGGPO

Podcast bản tin thời sự ngày 12-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM đặt mục tiêu chỉ số cải cách hành chính vào tốp 5 cả nước; Thí sinh đánh giá về các đề thi môn tự chọn; Từ 1-7, bắt đầu truy xuất nguồn gốc hàng hóa trên toàn quốc; TPHCM: Trái cây về chợ nhiều, giá giảm mạnh; Bắc bộ và Trung bộ bước vào đợt nắng nóng mới từ ngày 13-6; Phát hiện 83 người nước ngoài thuê trọn khách sạn, nghi hoạt động lừa đảo

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SGGP

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