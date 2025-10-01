Podcast bản tin trưa 1-10: Bắc bộ tiếp tục mưa to, lũ trên nhiều sông dâng cao

Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 1-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2025; Đồng chí Trần Lưu Quang làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dĩ An; TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng gỡ vướng nhiều nội dung khi lập quy hoạch; Bắc bộ tiếp tục mưa to, lũ trên nhiều sông dâng cao; Nhiều chương trình, sự kiện đặc sắc tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ; Giá vàng miếng SJC chạm mốc 138 triệu đồng/lượng...

MINH THƯ (tổng hợp)

Từ khóa

Ma túy Cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh Lào Hải quan Thái Lan Phòng khám Đa Khoa Quốc tế Đà Nẵng lừa dối khách hàng bác sĩ dỏm Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang Nguyễn Văn Lợi UBND TPHCM Đông Tác Nguyễn Mạnh Cường phường Dĩ An trung tâm phục vụ hành chính công Kitco Giá vàng Vàng miếng SJC SPDR Gold Trust giá vàng chạm mốc 138 triệu giá vàng 1-10 quy hoạch Sở Xây dựng chi phí thẩm định TPHCM dự toán

