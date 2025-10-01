Podcast bản tin trưa 1-10: Bắc bộ tiếp tục mưa to, lũ trên nhiều sông dâng cao

Podcast bản tin trưa 1-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2025; Đồng chí Trần Lưu Quang làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dĩ An; TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng gỡ vướng nhiều nội dung khi lập quy hoạch; Bắc bộ tiếp tục mưa to, lũ trên nhiều sông dâng cao; Nhiều chương trình, sự kiện đặc sắc tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ; Giá vàng miếng SJC chạm mốc 138 triệu đồng/lượng...