Quả cầu vàng 2024: Oppenheimer và Succession thắng thuyết phục

2024 là năm đầu tiên Quả cầu vàng 2024 được tổ chức sau khi đổi chủ. Hồi tháng 6, HFPA (Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood) chính thức bán giải thưởng này cho Dick Clark Productions và Eldridge Industries sau hàng loạt những bê bối về phân biệt chủng tộc trong hội đồng thành viên.

Năm nay, 300 nhà báo đến từ 76 quốc gia đã chọn ra những người đề cử và chiến thắng.

Đêm trao giải tối 7-1 (giờ Mỹ, sáng 8-1) giờ Việt Nam kết thúc với công bố hạng mục quan trọng nhất: Phim hay nhất thể loại chính kịch thuộc về Oppenheimer.

Oppenheimer nhận giải Phim chính kịch hay nhất. Ảnh: GETTY IMAGES

Đây cũng là tác phẩm được yêu thích bậc nhất tại lễ trao giải năm nay cũng như một trong những phim nhận được nhiều đề cử nhất, với 8 đề cử. Trước khi thắng giải, phim đạt doanh thu hơn 950 triệu USD trên toàn thế giới.

Trên sân khấu nhận giải nhà sản xuất Emma Thomas, đồng thời là vợ của đạo diễn Christopher Nolan chia sẻ: "Tôi rất vui vì Chris đã được thừa nhận. Tôi chỉ nghĩ rằng những gì anh ấy làm không giống với bất kỳ điều gì mà bất kỳ ai khác đang làm". Cô cũng tiết lộ chồng cô "mang lại những điều tốt nhất cho mọi người bằng cách trở thành người tốt nhất".

Christopher Nolan nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Ảnh: CBS

Christopher Nolan đã có lần đầu tiên đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất và là chiến thắng không có gì bất ngờ.

Bộ phim còn mang về chiến thắng kép cho hai diễn viên Cillian Murphy và Robert Downey Jr. hạng mục Nam chính xuất sắc thể loại chính kịch và Nam phụ xuất sắc.

Là một trong những giải thưởng được công bố đầu tiên trong đêm trao giải Robert Downey Jr. thừa nhận mình đã phải dùng một loại thuốc để giữ bình tĩnh trong trường hợp phải lên phát biểu nhận giải.

Nam diễn viên kỳ cựu cũng cho biết đã có rất nhiều người đến gặp anh và nói vai diễn của mình trong phim "tinh tế đến mức không thể nhận ra". Anh chia sẻ, người đại diện của mình đã đúng khi thúc đẩy anh nhận lời tham gia vai diễn này. Đặc biệt, anh gửi lời cảm ơn vợ đã giúp anh bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Robert Downey Jr. trên sân khấu nhận giải. Ảnh: CBS

Còn với Cillian Murphy, anh tiết lộ khi đến phim trường của Nolan đã biết rằng nó thật khác biệt. "Tôi có thể nhận ra mức độ chặt chẽ, tập trung và cống hiến của một đạo diễn có tầm nhìn và là một bậc thầy", anh chia sẻ. Đồng thời không quên cảm ơn dàn diễn viên và gọi trải nghiệm trong dự án là "kỳ diệu". Đặc biệt, nam diễn viên cũng dành những lời tử tế dành cho những đồng nghiệp trong danh sách đề cử khi nói tất cả đều là "huyền thoại".

Oppenheimer còn có thêm chiến thắng ở hạng mục Nhạc phim hay nhất.

Emma Stone nhận giải Nữ chính xuất sắc phim ca nhạc/hài kịch. Ảnh: CBS

Emma Stone có chiến thắng danh hiệu nữ chính xuất sắc thứ 2 tại quả cầu vàng khi được xướng tên ở thể loại phim ca nhạc/hài kịch với vai diễn trong Poor Things. Nữ diễn viên lần đầu được đề cử vào năm 2011 trong Easy A trước khi thắng tượng vàng đầu tiên vào năm 2017 với La La Land. Tác phẩm cũng nhận giải Phim hay nhất thể loại ca nhạc/hài kịch.

Các hạng mục về diễn xuất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại chính kịch) gọi tên Lily Gladstone, phim Killers of the Flower Moon. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại ca nhạc/hài kịch) xướng tên Paul Giamatti, phim The Holdovers. Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Da’Vine Joy Randolph, phim The Holdovers.

Hạng mục phim không nói tiếng Anh xuất sắc đã tôn vinh Anatomy of a Fall. Trước đó, tác phẩm này cũng nhận giải Kịch bản xuất sắc nhất.

Poor Things là phim hay nhất thể loại ca nhạc/hài kịch. Ảnh: CBS

Hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất bất ngờ đã gọi tên The Boy and the Heron sau khi vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám năm qua như: Elemental, Spider-Man: Across the Spider-Verse, The Super Mario Bros. Movie, Suzume, Wish.

Tác phẩm mới nhất của nhà làm phim hoạt hình Nhật Bản được yêu mến Hayao Miyazaki, là bộ phim đầu tiên của ông đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ.

Theo Paul Dergarabedian, nhà phân tích truyền thông cấp cao của Comscore, bộ phim kiếm được dưới 13 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Đây là doanh thu mở màn lớn nhất từ trước đến nay ở Mỹ và Canada đối với một phim của Miyazaki và Studio Ghibli do ông đồng sáng lập.

The Boy and the Heron xoay quanh câu chuyện về một đứa trẻ du hành đến một thế giới bí ẩn sau khi mẹ cậu qua đời, được ra rạp trên khắp nước Mỹ vào tháng 12.

Succession thắng áp đảo ở lĩnh vực phim truyền hình. Ảnh: CBS

Ở hạng mục dành cho các bộ phim truyền hình cũng chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử khi Ali Wong và Steven Yeun trở thành những diễn viên gốc Á đầu tiên chiến thắng ở hạng mục của họ. Cả hai cùng nhận giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại Series ngắn, Series tuyển tập hay Phim điện ảnh truyền hình với các vai diễn trong Beef.

Beef cũng là bộ phim được xướng tên ở hạng mục này dành cho phim.

The Bear cũng có một kỳ trao giải đại thắng với hàng loạt các giải thưởng: phim truyền hình (ca nhạc/hài kịch) hay nhất, Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Jeremy Allen White và Ayo Edebiri.

Đại thắng nhất hạng mục phim truyền hình là Succession với hàng loạt giải thưởng: Phim truyền hình chính kịch hay nhất, Nam và Nữ chính xuất sắc thể loại chính kịch cho Kieran Culkin và Sarah Snook, Nam diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc (Matthew Macfadyen).

>>> Các giải thưởng chính tại Quả cầu vàng 2024

Phim hay nhất (thể loại chính kịch): Oppenheimer (Universal Pictures)

Phim hay nhất (thể loại ca nhạc/hài kịch): Poor Things (Searchlight Pictures)

Phim hoạt hình hay nhất: The Boy and the Heron (GKids)

Thành tích điện ảnh và doanh thu phòng vé: Barbie (Warner Bros. Pictures)

Phim không nói tiếng Anh hay nhất: Anatomy of a Fall, Pháp

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại chính kịch): Cillian Murphy, phim Oppenheimer

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại chính kịch): Lily Gladstone, phim Killers of the Flower Moon

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại ca nhạc/hài kịch): Emma Stone, phim Poor Things

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại ca nhạc/hài kịch): Paul Giamatti, phim The Holdovers

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Robert Downey Jr., phim Oppenheimer

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Da’Vine Joy Randolph, phim The Holdovers

Đạo diễn xuất sắc nhất: Christopher Nolan, phim Oppenheimer

Kịch bản xuất sắc nhất: Anatomy of a Fall

Ca khúc trong phim hay nhất: What Was I Made For?, phim Barbie

Nhạc phim hay nhất: Oppenheimer

Series phim truyền hình chính kịch hay nhất: Succession (HBO/Max)

Series phim truyền hình ca nhạc/hài kịch hay nhất: The Bear (FX)

Series ngắn, Series tuyển tập hay Phim điện ảnh truyền hình: Beef

