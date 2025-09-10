Quân nhân Việt Nam và Mỹ diễn tập ứng phó thảm họa, dịch bệnh

Ngày 10-9, tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025 bước vào cao điểm với loạt hoạt động huấn luyện ứng dụng máy bay không người lái trong cứu hộ thiên tai, diễn tập thông tin liên lạc tầm xa, trao đổi kỹ thuật xử lý bom mìn và giám sát dịch bệnh...

Hai bên họp bàn về các chương trình nghị sự Bạn bè Thái Bình Dương

Các chuyên gia của Việt Nam và Hoa Kỳ đã trình diễn ứng dụng máy bay không người lái (UAS) trong phòng chống thiên tai. Lực lượng của Hoa Kỳ trực tiếp huấn luyện cách vận hành RQ-20B, RQ-28A, kết hợp dữ liệu bản đồ số, mô phỏng cứu hộ trong tình huống đô thị ngập lụt.

Về thông tin liên lạc tầm xa, hai bên trao đổi về khả năng kết nối đa tầng trong thảm họa, thử nghiệm công cụ lập kế hoạch và thao diễn mô phỏng trên bản đồ. Chuyên gia Hoa Kỳ còn chia sẻ kỹ thuật vô hiệu hóa thiết bị nổ tự chế (IED), xu hướng toàn cầu về sử dụng robot, hệ thống X-quang. Phía Việt Nam giới thiệu các phương án xử lý UXO thực tế.

Các bác sĩ, chuyên gia thú y hai nước tập trung vào bệnh truyền lây từ động vật sang người như bệnh dại, cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi trong chiến lược “Một sức khỏe One Health”.

Trước đó, tối 9-9, tại phường Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức khai mạc Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025. Đây là hoạt động huấn luyện, hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia, được khởi xướng sau thảm họa sóng thần 2004.

Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương năm 2025 sôi động, thiết thực

Trong gần hai tuần, chương trình diễn ra 13 hoạt động thuộc 4 lĩnh vực: hỗ trợ nhân đạo, y tế, ứng phó thiên tai và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tại lễ khai mạc, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, khẳng định sự kiện là thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đại sứ Hoa Kỳ Marc Evans Knapper nhấn mạnh, những dự án dân sự và nhân đạo sẽ vun đắp lòng tin, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025 tại Quảng Trị quy tụ 120 quân nhân Hoa Kỳ cùng cán bộ, chiến sĩ và chuyên gia Việt Nam từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp - Môi trường và tỉnh Quảng Trị. Các bên phối hợp diễn tập cứu hộ thiên tai, thông tin liên lạc tầm xa, xử lý bom mìn, giám sát dịch bệnh động vật. Hoạt động cho thấy sự gắn kết Việt – Hoa Kỳ trong ứng phó thảm họa, bảo vệ cộng đồng và củng cố quan hệ hợp tác nhân đạo, quốc phòng toàn diện.

MINH PHONG