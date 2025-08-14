Quan tâm vấn đề nhà ở cho người lao động nhập cư

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM biểu dương kết quả nổi bật, toàn diện trên các mặt công tác của phường Tân Tạo trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí gợi mở, nhiệm kỳ tới, phường tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trong các khu dân cư, khu công nghiệp.

Cùng với đó, đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương và Thành ủy.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí nhấn mạnh, phường Tân Tạo cần tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ - thương mại hiện đại; phối hợp đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các khu thương mại - dịch vụ cao cấp theo quy hoạch trên địa bàn đi vào hoạt động; từng bước chuyển dịch sản xuất công nghiệp theo hướng xanh, thông minh, công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Cùng với đó là thúc đẩy các dự án trọng điểm, đặc biệt là triển khai dự án Khu trung tâm dân cư Tân Tạo đúng tiến độ; chủ động rà soát quỹ đất, tài sản công trên địa bàn để có phương án khai thác hiệu quả, tránh lãng phí. Đồng thời phải gắn với đề xuất danh mục đầu tư các công trình, dự án mới để phát triển kinh tế địa phương.

Đại biểu góp ý tại đại hội

“Với đặc điểm cộng đồng dân cư đa dạng, lực lượng lao động nhập cư trẻ chiếm tỷ trọng lớn, phường Tân Tạo cần xem đây là nguồn lực quý báu, là động lực phát triển trong giai đoạn mới”, đồng chí phân tích và gợi ý Đảng bộ phường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội. Trong đó chú trọng phát triển nhà ở xã hội, các thiết chế văn hóa - thể thao, mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; đẩy mạnh đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến của mỗi người lao động

Phường cũng cần quan tâm, quản lý tốt hơn nữa vấn đề về nhà ở, nhà cho thuê cho người lao động, trường lớp, nhà trẻ, mẫu giáo, an ninh trật tự… bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tân Tạo nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Tạo có 27 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường có 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trung Anh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Tạo.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Tạo

Đại hội đề ra 30 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 7 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, 4 chỉ tiêu về kinh tế, 10 chỉ tiêu về văn hóa – xã hội, 4 chỉ tiêu về đô thị - môi trường và 5 chỉ tiêu và quốc phòng – an ninh. Đại hội cũng đề ra 2 công trình trọng điểm phát triển phường trong giai đoạn 2025-2030 là dự án khu dân cư Tân Tạo và các dự án đầu tư công trên địa bàn.

THÁI PHƯƠNG