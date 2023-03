Quảng Nam: Cháy nhà gỗ trong đêm, 2 người tử vong

Sáng 3-3, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân làm 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 2-3, một ngôi nhà gỗ ở Tak Răng (thôn 2, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) bất ngờ bốc cháy lớn. Vụ hỏa hoạn khiến 2 người ở trong ngôi nhà này (chưa rõ họ tên) tử vong.

“Do địa hình xảy ra vụ cháy nhà dân ở cách xa khu dân cư nên công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân ban đầu có thể 2 người này đã đốt củi sưởi ấm dẫn đến vụ cháy trên, tuy nhiên phải chờ kết quả điều tra cụ thể của cơ quan chức năng”, ông Trần Duy Dũng thông tin.

Ngoài ra, UBND huyện Nam Trà My cũng cử cán bộ đến hiện trường để thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Sáng 3-3, lực lượng Công an huyện Nam Trà My phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.