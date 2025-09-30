Pháp luật

An ninh - trật tự

Quảng Ngãi: Bắt giữ 8 đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện trung thế để bán phế liệu

SGGPO

Ngày 30-9, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã bắt giữ 8 đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp ngầm điện trung thế để bán phế liệu.

a4-1349-7810-1609.JPG
Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng gồm: A Savila (sinh năm 2006), A Thăn (sinh năm 1991), A Nhân (sinh năm 1999), A Kõng (sinh năm 1999), A Bất (sinh năm 1998), A Hậu (sinh năm 1993), Mak (sinh năm 2005) và A Nhơn (sinh năm 2004; cùng trú tại thôn Kon Hra Chót, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

h5-1-8033-1609.JPG
Các đối tượng trộm cắp được đưa ra thực nghiệm hiện trường

Trước đó, sáng 28-9, nhận tin báo về việc kẻ gian cắt phá, trộm cắp dây cáp ngầm điện trung thế, Công an phường Kon Tum đã triển khai lực lượng truy xét. Sau 5 giờ, cơ quan công an đã xác định và bắt giữ 8 đối tượng trên.

Nhóm này khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm dây cáp điện tại khu vực bờ kè sông Đăk Bla và quanh tòa nhà hành chính ở thôn Kon Hra Chót, chiếm đoạt hàng trăm mét dây cáp ngầm trung thế, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Số dây cáp điện trộm được, các đối tượng đem bán phế liệu để tiêu xài cá nhân.

a2-4498-5053-1609.JPG
Vị trí các đối tượng cắt trộm

Cơ quan công an khuyến cáo, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị quản lý tài sản điện cần tăng cường bảo vệ, lắp đặt hệ thống giám sát, thường xuyên kiểm tra đường dây và kịp thời thông báo khi phát hiện dấu hiệu trộm cắp để ngăn chặn kịp thời.

A1.jpeg
Dây cáp điện bị các đối tượng cắt trộm
HỮU PHÚC

Từ khóa

Thôn Kon Hra Chót Công an phường Kon Tum Sông Đăk Bla Kon Tum Quảng Ngãi cắt trộm dây điện đường dây cao thế

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn