Quảng Ngãi: Bắt giữ 8 đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện trung thế để bán phế liệu

Ngày 30-9, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã bắt giữ 8 đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp ngầm điện trung thế để bán phế liệu.

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng gồm: A Savila (sinh năm 2006), A Thăn (sinh năm 1991), A Nhân (sinh năm 1999), A Kõng (sinh năm 1999), A Bất (sinh năm 1998), A Hậu (sinh năm 1993), Mak (sinh năm 2005) và A Nhơn (sinh năm 2004; cùng trú tại thôn Kon Hra Chót, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Các đối tượng trộm cắp được đưa ra thực nghiệm hiện trường

Trước đó, sáng 28-9, nhận tin báo về việc kẻ gian cắt phá, trộm cắp dây cáp ngầm điện trung thế, Công an phường Kon Tum đã triển khai lực lượng truy xét. Sau 5 giờ, cơ quan công an đã xác định và bắt giữ 8 đối tượng trên.

Nhóm này khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm dây cáp điện tại khu vực bờ kè sông Đăk Bla và quanh tòa nhà hành chính ở thôn Kon Hra Chót, chiếm đoạt hàng trăm mét dây cáp ngầm trung thế, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Số dây cáp điện trộm được, các đối tượng đem bán phế liệu để tiêu xài cá nhân.

Vị trí các đối tượng cắt trộm

Cơ quan công an khuyến cáo, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị quản lý tài sản điện cần tăng cường bảo vệ, lắp đặt hệ thống giám sát, thường xuyên kiểm tra đường dây và kịp thời thông báo khi phát hiện dấu hiệu trộm cắp để ngăn chặn kịp thời.

Dây cáp điện bị các đối tượng cắt trộm

HỮU PHÚC