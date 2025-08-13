Quảng Ngãi có gần 120 cơ sở giáo dục mầm non độc lập chưa được cấp phép

Sau sự việc bé trai 14 tháng tuổi tử vong vì bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu rà soát những cơ sở giáo dục mầm non độc lập và phát hiện nhiều cơ sở chưa được cấp phép.

Sau chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở GD-ĐT phối hợp UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, thống kê tất cả nhóm trẻ độc lập, điểm giữ trẻ, lớp mẫu giáo và mầm non tư thục.

Cơ sở giữ trẻ Như Ý

Qua rà soát, toàn tỉnh có trên 10.000 trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi đang theo học tại hơn 430 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Trong đó, hơn 310 cơ sở đã được cấp phép, gần 120 cơ sở chưa được cấp phép và nhiều cơ sở trong số này đang hoạt động bất chấp quy định.

Hiện nay, số lượng các cơ sở trông giữ trẻ tư nhân chưa được cấp phép nhưng vẫn hoạt động nhiều nhất lần lượt là các phường Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, Nghĩa Lộ.

Riêng phường Cẩm Thành, có gần 70% các cơ sở chưa được cấp phép và trên 52% cơ sở này không đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân viên chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Theo UBND phường Cẩm Thành, địa phương đã yêu cầu ngừng hoạt động hoặc đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không được cấp phép hoặc là đã được cấp phép nhưng không đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, UBND phường sẽ chỉ đạo Trung tâm cung ứng dịch vụ công, tổ trưởng tổ dân phố tuyên truyền cho người dân trên địa bàn nắm bắt được các cơ sở giáo dục mầm non được cấp phép, cơ sở chưa phép để người dân có sự lựa chọn.

Dù đã phân cấp cho chính quyền xã cấp phép cơ sở mầm non, nhưng nhiều nơi vẫn quản lý lúng túng, trong khi các điểm giữ trẻ tự phát tiếp tục mọc lên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ.

Tin liên quan Quảng Ngãi: Cháu bé 14 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành đã qua đời

NGUYỄN TRANG