Trao tặng cây sâm Ngọc Linh giúp thanh niên Xơ Đăng khởi nghiệp

Ngày 21-3, UBND các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Sao (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với Công ty Cổ phần Vingin tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho thanh niên gắn với hỗ trợ phát triển vườn sâm Ngọc Linh, nhằm chào mừng Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi và hưởng ứng Tháng Thanh niên.

4270098030501738517.jpg
Dược sĩ Đào Kim Long kiểm tra cây sâm Ngọc Linh tại vị trí từng tìm thấy cây sâm Ngọc Linh

Chương trình được tổ chức tại vườn sâm Ngọc Linh của Công ty Cổ phần Vingin. Tại đây, đoàn viên, thanh niên tham quan mô hình trồng sâm dưới tán rừng, tìm hiểu quy trình ươm giống, chăm sóc, phòng bệnh, qua đó tiếp cận thực tế và định hướng phát triển kinh tế từ cây sâm.

Các địa phương cùng doanh nghiệp mời dược sĩ Đào Kim Long, người đầu tiên phát hiện và công bố sâm Ngọc Linh, trực tiếp chia sẻ hành trình phát hiện sâm Ngọc Linh và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bảo tồn, mở rộng vườn sâm theo tiêu chuẩn, góp phần định hướng thanh niên khởi nghiệp từ cây dược liệu đặc hữu.

4293276286728552419.jpg
Các cụ cựu chiến binh tham quan vườn sâm

Dịp này, ban tổ chức và dược sĩ Đào Kim Long trao tặng 3.000 cây sâm Ngọc Linh giống cho đoàn thanh niên 3 xã, tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng. Số cây giống thuần chủng, chất lượng cao, trước mắt trồng tại vườn doanh nghiệp, sau đó chuyển về địa phương để nhân rộng, tạo sinh kế bền vững dưới tán rừng.

1539862706821347406.jpg
Dược sĩ Đào Kim Long trao tặng cây giống sâm Ngọc Linh giúp thanh niên khởi nghiệp

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, cho biết, sâm Ngọc Linh là cây giống quý, có giá trị kinh tế cao. Những cây giống được trao tặng là “hạt giống” khởi nghiệp, tạo động lực để thanh niên đồng bào Xơ Đăng phát triển kinh tế bền vững ngay trên quê hương mình.

HỮU PHÚC

