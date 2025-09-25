Quảng Ngãi: Khắc phục sạt lở trên Tỉnh lộ 674, nối lại giao thông xã biên giới

Theo ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi, ngay khi mưa bão gây sạt lở, chia cắt giao thông trên tuyến, sở đã chỉ đạo Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông Kon Tum huy động máy móc, phương tiện khẩn trương khắc phục, đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho người dân đi lại. Đơn vị thi công đã đưa xe múc, xe tải cùng công nhân dọn đất đá sạt lở, cây cối ngã đổ tại 5 điểm, từ Km17+200 đến Km22+150.
Người dân từ xã Sa Thầy về xã biên giới Mô Rai (tỉnh Quảng Ngãi) đã đi lại bình thường. Trên tuyến có 4 trạm quản lý, bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đóng chân, sau khi thông đường, nhân viên bảo vệ rừng yên tâm tuần tra.
Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, do ảnh hưởng mưa bão, Tỉnh lộ 674 dài 36 km nối xã biên giới Mô Rai với xã Sa Thầy (tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp đường, chia cắt giao thông.