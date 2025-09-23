Quảng Ngãi: Sạt lở nghiêm trọng trên Tỉnh lộ 674, giao thông chia cắt

Ngày 23-9, đại diện UBND xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Tỉnh lộ 674 đoạn qua xã bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông.

Đất đá vùi lấp Tỉnh lộ 674

Mưa lớn trong đêm 22 và rạng sáng 23-9 khiến tuyến đường xuất hiện 2 điểm sạt lở lớn tại Km19 và Km20. Hàng trăm m³ đất, đá cùng cây cối từ taluy dương tràn xuống, vùi lấp mặt đường. Đến trưa cùng ngày, tuyến đường vẫn bị ách tắc, người dân không thể di chuyển, công tác quản lý và bảo vệ rừng của lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn.

Đất đá tràn xuống đã lấp 1 đoạn đường

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Mô Rai đã báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi để sớm có phương án khắc phục, đảm bảo thông tuyến trong thời gian ngắn nhất, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Cây lớn cùng đất tràn xuống đường, gây chia cắt giao thông

Tỉnh lộ 674 dài 36km, là tuyến đường huyết mạch nối xã biên giới Mô Rai với xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi. Do sạt lở nghiêm trọng nên người dân Sa Thầy muốn qua xã Mô Rai phải đi vòng với quãng đường xa hơn khoảng 15km.

HỮU PHÚC