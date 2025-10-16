Quảng Ngãi: Mưa lớn gây thiệt hại tiền tỷ tại các trại nuôi cá tầm

Ngày 16-10, ông Nguyễn Nhật Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 2 ngày 14 và 15-10, trên địa bàn thôn Đăk Tăng, xã Măng Đen xảy ra mưa lớn kéo dài, xuất hiện lũ ống làm đứt đường ống dẫn nước vào các bể nuôi cá tầm của 2 hộ dân, khiến 45 tấn cá tầm bị chết.

Cá tầm bị chết

Clip cá tầm của dân nuôi bị chết, thiệt hại 7,7 tỷ đồng

Cá tầm bị chết có khối lượng từ 1-3kg/con. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 7,7 tỷ đồng. Nguyên nhân cá chết được xác định do đường ống dẫn nước bị vỡ, khiến cá thiếu oxy.

Trại nuôi cá tầm bị chết

Hiện các cơ sở đã khẩn trương khắc phục, hàn nối lại đường ống và vệ sinh bể nuôi. UBND xã Măng Đen đã hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc số cá còn lại tại các bể nuôi, đến nay không còn tình trạng chết cá.

HỮU PHÚC