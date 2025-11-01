Quảng Ngãi: Nhiều nơi tái ngập sau mưa lớn sáng 1-11

Sáng 1-11, tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm. Một số địa phương bị ngập trở lại.

Tại xã Bình Chương, đến 10 giờ cùng ngày, tuyến ĐT622B, khu vực xóm 6, thôn An Điềm 2 (dưới cầu Ngọc Trì) đã bị ngập, nước tràn qua mặt đường. Lực lượng chức năng đã có mặt và chốt chặn, tạm thời ngăn phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Tuyến ĐT622B, xã Bình Chương, nước tràn qua mặt đường. Ảnh: XÃ BÌNH CHƯƠNG

Ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Bình Chương yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, trưởng thôn, các đơn vị tập trung ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn xã.

Người dân nhận áo phao được cấp phát cho từng hộ gia đình trong sáng 1-11. Ảnh: XÃ BÌNH CHƯƠNG

Trong sáng 1-11, xã Bình Chương tiếp tục cấp phát áo phao cho người dân ở các khu vực trũng thấp, kêu gọi người dân di dời tài sản lên các khu vực cao hơn.

Đến 10 giờ, sân UBND xã Phước Giang bị ngập khoảng 50cm. Ảnh: XÃ PHƯỚC GIANG

Khu vực trung tâm xã bị ngập hoàn toàn. Ảnh: XÃ PHƯỚC GIANG

Tại xã Phước Giang, nước sông dâng cao khiến vùng ven sông bị ngập sâu, khu vực trung tâm, gồm chợ phiên và trụ sở UBND xã, ngập khoảng 50cm. Riêng khu vực gần chợ phiên có khoảng 40 hộ dân bị ngập, nhiều nhà bị nước tràn vào, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt.

Ông Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang, cho biết, địa phương đã triển khai các lực lượng chốt chặn, cấm qua lại khu vực đang ngập sâu, đồng thời phát áo phao cho các hộ dân để chủ động ứng phó lũ trên sông.

Các khu vực nguy hiểm được chốt chặn. Ảnh: XÃ PHƯỚC GIANG

Lũ ngập các khu dân cư ven sông trong sáng 1-11. Ảnh: XÃ PHƯỚC GIANG

Khu vực chợ phiên bị ngập. Ảnh: XÃ PHƯỚC GIANG

Lãnh đạo xã Phước Giang đã trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng, chống lũ tại khu vực chợ phiên và một số nơi trũng thấp trong xã. Ảnh: XÃ PHƯỚC GIANG

Dùng ghe để vào các khu vực ngập sâu trong sáng 1-11. Ảnh: XÃ PHƯỚC GIANG

NGUYỄN TRANG