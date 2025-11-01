Quảng Ngãi: Nhiều nơi tái ngập sau mưa lớn sáng 1-11

Tại xã Bình Chương, đến 10 giờ cùng ngày, tuyến ĐT622B, khu vực xóm 6, thôn An Điềm 2 (dưới cầu Ngọc Trì) đã bị ngập, nước tràn qua mặt đường. Lực lượng chức năng đã có mặt và chốt chặn, tạm thời ngăn phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.
Ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Bình Chương yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, trưởng thôn, các đơn vị tập trung ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn xã.
Trong sáng 1-11, xã Bình Chương tiếp tục cấp phát áo phao cho người dân ở các khu vực trũng thấp, kêu gọi người dân di dời tài sản lên các khu vực cao hơn.
Tại xã Phước Giang, nước sông dâng cao khiến vùng ven sông bị ngập sâu, khu vực trung tâm, gồm chợ phiên và trụ sở UBND xã, ngập khoảng 50cm. Riêng khu vực gần chợ phiên có khoảng 40 hộ dân bị ngập, nhiều nhà bị nước tràn vào, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt.
Ông Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang, cho biết, địa phương đã triển khai các lực lượng chốt chặn, cấm qua lại khu vực đang ngập sâu, đồng thời phát áo phao cho các hộ dân để chủ động ứng phó lũ trên sông.